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Под Минском построили ярко-синий дом из бруса. Продают меньше чем по 500 долларов за метр

14.02.2020 12:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 14 километрах от МКАД за 100 тысяч долларов продается современный деревянный коттедж общей площадью 235 кв.м. Получается даже дешевле, чем «по 500» за квадратный метр. Realt.by посмотрел дом изнутри, а также поговорил с его собственницей — архитектором Еленой Гришанович.


«Идея была создать скандинавский стиль в рубленом доме»

В 14 километрах от МКАД в д. Сосновая Смолевичского сельсовета продается двухэтажный коттедж из дерева общей площадью 235 кв.м. Этот дом определенно привлекает внимание. Во-первых, своим цветом фасада, а во-вторых, большими панорамными окнами в два этажа.


— Идея была создать скандинавский стиль в рубленом доме. Цвет тоже подбирали под скандинавский проект: оттенок лаванды и моря, как дом-праздник, — рассказала собственница коттеджа Елена Гришанович. — Скандинавия предполагает большие открытые пространства и много света, поэтому мы делали трехстороннее панорамное остекление.


— Участок покупался с аукциона. Такой объект подойдет для тех, кто хочет близости к городу и предпочитает дом в уже сложившейся коттеджной застройке.


— Проект разрабатывала я сама, и это уже далеко не первый мой проект в Беларуси: были усадьбы и частные коттеджи, — продолжила Елена. — Я проектирую и строю только деревянные дома, потому что, в первую очередь, это экологично. Во-вторых, деревянный коттедж — это больше философское пространство. Это «живые» дома, которые наполнены определенной энергетикой. Они будто «считывают» своего хозяина, помогая ему и ускоряя его мыслительные процессы и улучшая здоровье.



Что же касается технологий, то для строительства деревянных домов мы выбираем только зимний лес. Он равномернее оседает, процесс усыхания существенно медленнее, благодаря чему меньше трещин и дом дает меньшую усадку. К тому же сырую летнюю древесину часто поражают насекомые.


Если это сосна, то мы ее закупаем в Беларуси, под Витебском, а если это кедр, то в России — Красноярске. Но все равно нужен минимум год, чтобы такой дом устоялся.

Коттедж соответствует больше скандинавскому «хюгге»

«Одно из свойств дерева — это способность „дышать“. Дерево пропускает воздух сквозь волокна, очищает и увлажняет его. Дом из дерева наполнен живой природной энергией, а тонкий аромат дерева успокаивает, что дает возможность отдохнуть от суеты города», — говорится в объявлении. Объективно, как только заходишь в дом, запах дерева действительно сильный. По словам риелтора, целевая аудитория на коттедж из дерева невелика. Однако ценителей домов подобного плана хватает, и в последнее время их становится все больше.


Дом действительно отличается от суперсовременных проектов, где повсюду белые стены и практически нет перегородок. Здесь коттедж соответствует больше скандинавскому «хюгге», когда в доме полно мест, где можно уединиться и есть одно общее пространство гостиной. Соответственно, и перегородок здесь хватает.


Что касается коммуникаций в синем коттедже, то электричество, газ и вода подведены к дому. Отопление — газовый котел. Канализация — местная, организована с помощью выгребных колец.


Дом стоит на участке 12 соток в довольно плотной коттеджной застройке. Подъездные пути — укатанная гравийка. По улице все коттеджи разные: где-то это современный двухэтажный «куб», где-то просто дом с панорамными окнами, облицованный черной плиткой. Поэтому ярко-синий коттедж не сильно выбивается из общей картины. Однако здесь же есть и совсем старые деревянные домики, хозяева которых вряд ли могли подумать, что эти места когда-нибудь станут столь желанными для минчан.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
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Радзiма
Горецкий вестник
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