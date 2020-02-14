ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БРСМ в Витебской области 18 февраля даст старт патриотической акции «Я служу!», приуроченной ко Дню защитников Отчества и Вооруженных Сил Беларуси

14.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

 

Союз молодежи в преддверии 23 февраля организует и проведет в регионах Беларуси цикл военно-патриотических мероприятий. Все они являются составной частью молодежного многоступенчатого патриотического проекта БРСМ «Я служу!» и направлены на популяризацию службы в армии.

Акция будет проходить в течение года в два этапа. Первый посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, второй — весеннему и осеннему призывам.

20 февраля Витебская областная организация БРСМ проведет для участников Молодежных отрядов охраны правопорядка на базе 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии «День в ВДВ». Ребята на целый день погрузятся в армейский быт, посетят занятия по воздушно-десантной и огненной подготовке, а также занятия по рукопашному бою.

В Полоцке 20 февраля пройдет спартакиада среди силовых структур Полоцкого гарнизона. Команды силовых структур района и команда участников молодежных отрядов правопорядка сразятся в волейболе, самых сильных определят в армрестлинге и поднятие гире весом 24 килограмма, а самых метких в дартсе, не забыли организаторы и о конкурсе групп поддержек.

22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в Новополоцке пройдет гражданско-патриотическая игра «Хочу в армию». Наравне с представителями войсковой части 2034 учащимся учреждений общего среднего, среднего специального и профессионально-технического образования города предстоит бороться за титул победителя. Сборка, разборка автомата, стрельба по мишеням, строевая подготовка, военная песня и инсценировка — все эти испытания ждут участников игры. Всего в мероприятии планируют принять участие порядка 80 ребят.

Акция пройдет по 25 февраля во всех регионах области при поддержке министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, Татьяна, +375 29 518 0288

Comments are closed.

« Защита детей от поражения током
Новости дня
Новости разные
 
Снова вместе. Соболенко вернула в команду Турсунова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика