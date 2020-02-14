БРСМ в Витебской области 18 февраля даст старт патриотической акции «Я служу!», приуроченной ко Дню защитников Отчества и Вооруженных Сил Беларуси

Источник материала: Клiч Радзiмы

Союз молодежи в преддверии 23 февраля организует и проведет в регионах Беларуси цикл военно-патриотических мероприятий. Все они являются составной частью молодежного многоступенчатого патриотического проекта БРСМ «Я служу!» и направлены на популяризацию службы в армии.

Акция будет проходить в течение года в два этапа. Первый посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, второй — весеннему и осеннему призывам.

20 февраля Витебская областная организация БРСМ проведет для участников Молодежных отрядов охраны правопорядка на базе 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии «День в ВДВ». Ребята на целый день погрузятся в армейский быт, посетят занятия по воздушно-десантной и огненной подготовке, а также занятия по рукопашному бою.

В Полоцке 20 февраля пройдет спартакиада среди силовых структур Полоцкого гарнизона. Команды силовых структур района и команда участников молодежных отрядов правопорядка сразятся в волейболе, самых сильных определят в армрестлинге и поднятие гире весом 24 килограмма, а самых метких в дартсе, не забыли организаторы и о конкурсе групп поддержек.

22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в Новополоцке пройдет гражданско-патриотическая игра «Хочу в армию». Наравне с представителями войсковой части 2034 учащимся учреждений общего среднего, среднего специального и профессионально-технического образования города предстоит бороться за титул победителя. Сборка, разборка автомата, стрельба по мишеням, строевая подготовка, военная песня и инсценировка — все эти испытания ждут участников игры. Всего в мероприятии планируют принять участие порядка 80 ребят.

Акция пройдет по 25 февраля во всех регионах области при поддержке министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, Татьяна, +375 29 518 0288