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В Минске пройдет деловой форум Удмуртии

14.02.2020 13:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Минске пройдет деловой форум Удмуртии

24-26 февраля 2020 года представители государственной власти и бизнеса Удмуртской Республики посетят Минск с деловым визитом. Делегацию возглавит глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Предстоящая поездка призвана укрепить сотрудничество между республиками в различных сферах общественной жизни, представить экспортный потенциал и расширить рынок сбыта продукции и услуг Удмуртской Республики.

Со стороны Удмуртской Республики в поездке примут участие: глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации и заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич, министр экономики Удмуртской Республики Михаил Тумин, министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова, и.о. министра здравоохранения Удмуртской Республики Георгий Щербак, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов, глава муниципального образования «Город Ижевск» Олег Бекмеметьев.

В программе официальной делегации с участием первых лиц Удмуртской Республики запланировано несколько значимых встреч: с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым, председателем правительства Республики Беларусь Сергеем Румасом, торговым представителем РФ в Республике Беларусь Юрием Золотаревым, председателем Гродненского областного исполнительного кабинета Владимиром Кравцовым.

Бизнес-делегацию и вместе с тем промышленный потенциал Удмуртии представят 18 компаний-участников в сферах металлургии и мебельного производства, лесозаготовок, производства медицинского оборудования и комбикорма.

Ключевым событием визита делегации Удмуртии станет деловой форум «Дни Удмуртии в Республике Беларусь». Местом проведения мероприятия выбран «Президент-Отель».

Форум откроет осмотр экспозиции и дегустация национальной кухни Удмуртии. Богатое культурное наследие региона представят Удмуртский государственный театр песни и танца «Айкай» и мастера муниципальных районов с выставкой изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел. VR зона позволит прогрузиться в виртуальную реальность Удмуртии, побывать в музее Чайковского, на лыжной трассе или современном производстве.

Далее пройдут круглые столы, на которых участники обсудят возможности сотрудничества между Удмуртской Республикой и Республикой Беларусь в сферах промышленности, здравоохранения и образования. Среди выступающих – Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики, Георгий Щербак, и.о. министра здравоохранения Удмуртской Республики, Светлана Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики. Модератор - Михаил Хомич, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики.

После чего председатель правительства Республики Беларусь Сергей Румас и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подпишут Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, экологическом, гуманитарном и культурном сотрудничестве.

25 февраля с 10:30 до 17:30 состоится масштабная биржа контактов для представителей бизнес-структур обеих республик.

Список компаний-участников Удмуртской Республики, а также расписание круглых столов, в которых можно принять участие, указаны по ссылке регистрации на форум.

В рамках визита представители официальной делегации и компаний Удмуртии планируют посетить профильные предприятия Минска: ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «АМКОДОР», Белорусская железная дорога, ОАО «УКХ «Белкоммунмаш». Основной целью является ознакомление с техническим оснащением, структурой производства, инновациями, а также выстраивание взаимодействия в области повышения квалификации и обмен опытом.

Организаторами делового визита представителей государственной власти и бизнеса Удмуртской Республики являются Правительство Удмуртской Республики, Центр поддержки экспорта Удмуртской Республики.

 
Теги: Минск
 
 
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24-26 февраля 2020 года представители государственной власти и бизнеса Удмуртской Республики посетят Минск с деловым визитом. Делегацию возглавит глава Удмуртской...
 
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