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Винты самолета закрутили воздух в спирали, которые стали видны: редкое явление сняли на видео
Источник материала: Tut.by
Винты самолетов постоянно создают вихри воздуха, однако они, как правило, невидимы для невооруженного глаза. Но иногда условия складываются так, что воздух за пропеллерами становится заметен, и наблюдатель может насладиться красивыми спиралями позади самолета. Посмотрите, как это выглядит!
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