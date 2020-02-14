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Винты самолета закрутили воздух в спирали, которые стали видны: редкое явление сняли на видео

14.02.2020 13:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Винты самолетов постоянно создают вихри воздуха, однако они, как правило, невидимы для невооруженного глаза. Но иногда условия складываются так, что воздух за пропеллерами становится заметен, и наблюдатель может насладиться красивыми спиралями позади самолета. Посмотрите, как это выглядит!

 
 
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