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В плазме крови вылеченных от коронавируса COVID-19 пациентов обнаружены антитела
14.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В плазме крови некоторых пациентов, вылеченных от пневмонии, вызванной
По его словам, предварительные результаты исследований показали эффективность переливания плазмы крови при лечении людей, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19. В связи с этим Чжан Динъюй призвал пациентов, излечившихся от пневмонии, сдавать плазму крови в больницах.
По последним данным, в Китае подтверждено более 63,8 тыс. случаев инфицирования, 1380 человек скончались, выздоровели более 6,7 тыс.
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В плазме крови некоторых пациентов, вылеченных от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, были обнаружены антитела. Об этом заявил Чжан Динъюй, глава...
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