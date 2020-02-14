Иран готов продавать нефть Беларуси

"Мы полностью готовы вести переговоры с белорусской стороной и продавать ей нефть. Но это чисто коммерческий вопрос", - сказал Яри.





Дипломат отметил, что как один из крупнейших поставщиков нефти в мире, Иран всегда ищет возможности для ее продажи. "Беларусь является потенциальным покупателем. Тем более, она уже покупала нефть из Ирана", – добавил посол.





Как сообщалось, с начала года основные российские нефтекомпании не поставляют нефть на белорусские НПЗ из-за отсутствия договоренностей по цене.









Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.





Иран поставил в Беларусь в 2017 году две партии нефти: одна партия была объемом 600 тыс. баррелей, вторая - 800 тыс. баррелей.







