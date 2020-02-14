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Цитата дня: Уже после меня думайте, как жить. А.Г.Лукашенко
Источник материала: Партизан
Цитату из выступления Александра Лукашенко перед рабочими в Светлогорске приводит Телеграм-канал "Пул первого".
Лукашенко: "Помните - ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня - думайте как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом - я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой."
Фраза, прямо скажем, двусмысленная, двойного толкования из-за спорного порядка слов.
"Уже после меня - думайте, как жить".
Это как понимать? Сейчас о жизни можно не думать, он-то на месте? Или уже сейчас нужно думать, как жить после него?
"Но и когда я буду жить, но не буду президентом - я буду всегда бороться..."
Потом, после президентства, Лукашенко будет бороться?
В общем, неясно, что хотел сказать.
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Цитату из выступления Александра Лукашенко перед рабочими в Светлогорске приводит Телеграм-канал "Пул первого".
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