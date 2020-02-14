Цитата дня: Уже после меня думайте, как жить. А.Г.Лукашенко

Лукашенко:





Фраза, прямо скажем, двусмысленная, двойного толкования из-за спорного порядка слов.





"Уже после меня - думайте, как жить".





Это как понимать? Сейчас о жизни можно не думать, он-то на месте? Или уже сейчас нужно думать, как жить после него?





"Но и когда я буду жить, но не буду президентом - я буду всегда бороться..."

Потом, после президентства, Лукашенко будет бороться?





В общем, неясно, что хотел сказать.