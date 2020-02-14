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Витеблянка родила тройню и сразу получила квартиру в подарок

14.02.2020 13:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Маргарита Малишевская - первая беларуска, которая родила тройню в этом году.



- Когда на УЗИ мне сказали, что будут тройняшки, я обрадовалась. Из кабинета вышла летящей походкой, - рассказывает Маргарита Малишевская. - У меня в роду уже были двойняшки. Отец мой из двойни, и по материнской линии двойни были в предыдущих поколениях. Так что я очень хотела близнецов. А получилось еще лучше!

Двоих мальчиков и девочку Маргарита родила 5 февраля. Дети появились на свет в Витебском областном клиническом роддоме. Это первая тройня в стране с начала года. А в роддоме - первая с 2013 года. Для врачей принять тройняшек - серьезное испытание.

- В родзале присутствовали сразу три врача-педиатра, чтобы один специалист мог заниматься одним ребенком, - рассказала заместитель главного врача Людмила Рослик.

Свидетельства о рождении Никита, Василиса и Артем получили прямо в роддоме. Как назвать малышей, Малишевские определили заранее. Это семейная традиция. Старшим деткам - Варваре и Платону - тоже имена придумали еще до того, как они появились на свет.

- Мы привыкли ко всему заранее готовиться, все продумывать, - улыбается Маргарита.

Семье, в одночасье ставшей многодетной, глава Витебщины Николай Шерстнев вручил сертификат на новую квартиру.


Маргарите 32 года, она врач. Ее супруг Евгений - геодезист. Супруги готовятся к тому, что жизнь станет и сложнее, и веселее.

- Судя по тому, какими росли старшие дети, малыши тоже должны быть активными, заскучать не дадут, - говорит Маргарита. - Но у меня есть помощница!

Помощница - семилетняя Варя. Девочка уже натренировалась на младшем братике и теперь с нетерпением ждет, когда мама вернется домой с малышами.

- Дочка умеет и поиграть с малышом, и покормить, и памперс сменить, и переодеть, и книжку почитать.
 
Теги: Витебск
 
 
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Маргарита Малишевская - первая беларуска, которая родила тройню в этом году.
 
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