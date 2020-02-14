|
Шик и немного Версаче: необычные ремонты в квартирах минчан
Источник материала: Tut.by
Ремонт в квартире — дело вкуса, а вкусы, как мы знаем, у всех разные. И цели тоже. Кто-то, например, обустраивает свое жилье не только ради собственного комфорта, но и чтобы произвести «вау-эффект» на всех, кто приходит в гости. И ведь реально удается! REALTY.TUT.BY изучил риелторские базы и выбрал самые эффектные квартиры минчан. Смотрите, какая красота!
Акцент на деталях
Сочные цвета
Ставка на обои
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выбрали самые яркие варианты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)