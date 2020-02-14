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Шик и немного Версаче: необычные ремонты в квартирах минчан

14.02.2020 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ремонт в квартире — дело вкуса, а вкусы, как мы знаем, у всех разные. И цели тоже. Кто-то, например, обустраивает свое жилье не только ради собственного комфорта, но и чтобы произвести «вау-эффект» на всех, кто приходит в гости. И ведь реально удается! REALTY.TUT.BY изучил риелторские базы и выбрал самые эффектные квартиры минчан. Смотрите, какая красота!

Акцент на деталях






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