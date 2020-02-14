﻿ Бэнкси создал граффити ко Дню святого Валентина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бэнкси создал граффити ко Дню святого Валентина

14.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Бэнкси создал граффити ко Дню святого Валентина

Британский уличный художник Бэнкси сделал подарок родному городу Бристоль ко Дню святого Валентина — создал граффити, сообщает Reuters.

На одном из домов в районе Бартон-Хилл в Бристоле появилось граффити. На нем изображена маленькая девочка, которая держит в руке рогатку. А вверху, на месте предполагаемого выстрела, — ярко-красные брызги, напоминающие салют или букет цветов.

Граффити появилось утром 13 февраля, за день до праздника влюбленных. Изначально личность художника, подарившего рисунок городу, не была известна.

Однако эксперт творчества Бэнкси Джон Брандлер предположил, что произведение вполне может принадлежать Бэнкси, пишет британская газета The Guardian. «Я бы сказал, что это Бэнкси, — говорит Джон Брандлер. — Рисунок прост, что отличает стиль уличного художника. На мой взгляд, он прекрасен».

Утром 14 февраля Бэнкси поместил фото граффити в Instagram. Художник часто подтверждает свои работы, публикуя их изображения в социальной сети или на своем веб-сайте.

Бэнкси создал граффити ко Дню святого Валентина

Уличное искусство Бэнкси привлекает внимание к социальным проблемам, особенно часто его граффити появляются в преддверии праздников.

В декабре 2019 года неуловимый художник осветил проблему бездомных. На рождественском граффити в городе Бирмингем (Великобритания) были изображены два летящих северных оленя, которые тянули на санях бездомного с уличной скамьи.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский уличный художник Бэнкси сделал подарок родному городу Бристоль ко Дню святого Валентина — создал граффити, сообщает Reuters. На одном из домов в районе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Распродажа на AFISHA.TUT.BY. Вот на эти 17 концертов можно попасть со скидкой 20%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика