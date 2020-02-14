Распродажа на AFISHA.TUT.BY. Вот на эти 17 концертов можно попасть со скидкой 20%

Источник материала: Tut.by

А вы знали, что билет на концерт — подарок ничем не хуже, чем, скажем, букет цветов? Специально ко Дню влюбленных AFISHA.TUT.BY проводит распродажу квитков на актуальные концерты, которые пройдут в столице в этом году. Присмотритесь к списку артистов — и бегом за билетами, тем более что на все выступления мы объявляем скидку 20%. Промокод, который вам нужен, — «Каханне2020».

Важно: цена билетов указана без сервисного сбора.





Где: Клуб «Брюгге» Когда: 15 февраля Цена билета: 50 40 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: Дворец профсоюзов Когда: 15 февраля Цена билета: от 16 от 12,8 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: Prime Hall Когда: 16 февраля Цена билета: от 70 от 56 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: КЗ «Минск» Когда: 18 февраля Цена: от 165 от 132 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: Re: Public Когда: 26 февраля Цена билета: от 45 от 36 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: Дворец Республики Когда: 6 марта Цена билета: от 70 от 59 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: Re: Public Когда: 7 марта Цена билета: от 30 от 24 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: Prime Hall Когда: 12 марта Цена билета: от 100 от 80 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: Дворец профсоюзов Когда: 14 марта Цена билета: от 20 от 16 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: Re: Public Когда: 15 марта Цена билета: от 30 от 24 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: Re: Public Когда: 21 Марта Цена билета: от 40 от 32 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: Prime Hall Когда: 28 марта Цена билета: от 40 от 32 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: Re: Public Когда: 12 апреля Цена билета: от 45 от 36 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: Prime Hall Когда: 7 мая Цена билета: от 45 от 36 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: Prime Hall Когда: 28 мая Цена билета: от 85 от 68 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: Prime Hall Когда: 12 сентября Цена билета: от 40 от 32 рублей Купить билет со скидкой 20%





Где: КЗ «Минск Когда: 28 марта Цена билета: от 32 от 26 рублей Купить билет со скидкой 20%

Для того чтобы купить билет со скидкой, нужно ввести промокод «Каханне2020» в виджете покупки, который доступен по ссылкам «Купить билет со скидкой 20%». Это будет выглядеть вот так:





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