Распродажа на AFISHA.TUT.BY. Вот на эти 17 концертов можно попасть со скидкой 20%

Источник материала:
Tut.by
А вы знали, что билет на концерт — подарок ничем не хуже, чем, скажем, букет цветов? Специально ко Дню влюбленных AFISHA.TUT.BY проводит распродажу квитков на актуальные концерты, которые пройдут в столице в этом году. Присмотритесь к списку артистов — и бегом за билетами, тем более что на все выступления мы объявляем скидку 20%. Промокод, который вам нужен, — «Каханне2020».
Важно: цена билетов указана без сервисного сбора.
Где: Клуб «Брюгге»
Когда: 15 февраля
Цена билета: 50 40 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Дворец профсоюзов
Когда: 15 февраля
Цена билета: от 16 от 12,8 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Prime Hall
Когда: 16 февраля
Цена билета: от 70 от 56 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: КЗ «Минск»
Когда: 18 февраля
Цена: от 165 от 132 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Re: Public
Когда: 26 февраля
Цена билета: от 45 от 36 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Дворец Республики
Когда: 6 марта
Цена билета: от 70 от 59 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Re: Public
Когда: 7 марта
Цена билета: от 30 от 24 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Prime Hall
Когда: 12 марта
Цена билета: от 100 от 80 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Дворец профсоюзов Когда: 14 марта
Цена билета: от 20 от 16 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Re: Public
Когда: 15 марта
Цена билета: от 30 от 24 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Re: Public
Когда: 21 Марта
Цена билета: от 40 от 32 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Prime Hall
Когда: 28 марта
Цена билета: от 40 от 32 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Re: Public
Когда: 12 апреля
Цена билета: от 45 от 36 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Prime Hall
Когда: 7 мая
Цена билета: от 45 от 36 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Prime Hall
Когда: 28 мая
Цена билета: от 85 от 68 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Prime Hall
Когда: 12 сентября
Цена билета: от 40 от 32 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: КЗ «Минск
Когда: 28 марта
Цена билета: от 32 от 26 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Для того чтобы купить билет со скидкой, нужно ввести промокод «Каханне2020» в виджете покупки, который доступен по ссылкам «Купить билет со скидкой 20%». Это будет выглядеть вот так:
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А вы знали, что билет на концерт - подарок ничем не хуже, чем, скажем, букет цветов? Специально ко Дню влюбленных AFISHA.TUT.BY проводит распродажу квитков на актуальные...