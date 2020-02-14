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Распродажа на AFISHA.TUT.BY. Вот на эти 17 концертов можно попасть со скидкой 20%

14.02.2020 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А вы знали, что билет на концерт — подарок ничем не хуже, чем, скажем, букет цветов? Специально ко Дню влюбленных AFISHA.TUT.BY проводит распродажу квитков на актуальные концерты, которые пройдут в столице в этом году. Присмотритесь к списку артистов — и бегом за билетами, тем более что на все выступления мы объявляем скидку 20%. Промокод, который вам нужен, — «Каханне2020».

Важно: цена билетов указана без сервисного сбора.

Ramil'


Где: Клуб «Брюгге»

Когда: 15 февраля

Цена билета: 50 40 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Виктор Шалкевич


Где: Дворец профсоюзов

Когда: 15 февраля

Цена билета: от 16 от 12,8 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Jony, Elman, Andro


Где: Prime Hall

Когда: 16 февраля

Цена билета: от 70 от 56 рублей

Купить билет со скидкой 20%

БеспринцЫпные чтения. Константин Хабенский и Александр Цыпкин


Где: КЗ «Минск»

Когда: 18 февраля

Цена: от 165 от 132 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Tommy Cash


Где: Re: Public

Когда: 26 февраля

Цена билета: от 45 от 36 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Garou


Где: Дворец Республики

Когда: 6 марта

Цена билета: от 70 от 59 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Операция Пластилин


Где: Re: Public

Когда: 7 марта

Цена билета: от 30 от 24 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Вячеслав Бутусов


Где: Prime Hall

Когда: 12 марта

Цена билета: от 100 от 80 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Ах Астахова


Где: Дворец профсоюзов

Когда: 14 марта

Цена билета: от 20 от 16 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Мэвл


Где: Re: Public

Когда: 15 марта

Цена билета: от 30 от 24 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Тараканы!


Где: Re: Public

Когда: 21 Марта

Цена билета: от 40 от 32 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Эпидемия


Где: Prime Hall

Когда: 28 марта

Цена билета: от 40 от 32 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Хелависа


Где: Re: Public

Когда: 12 апреля

Цена билета: от 45 от 36 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Пошлая Молли


Где: Prime Hall

Когда: 7 мая

Цена билета: от 45 от 36 рублей

Купить билет со скидкой 20%

БГ и «Аквариум»


Где: Prime Hall

Когда: 28 мая

Цена билета: от 85 от 68 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Нервы


Где: Prime Hall

Когда: 12 сентября

Цена билета: от 40 от 32 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Запретные монологи V


Где: КЗ «Минск

Когда: 28 марта

Цена билета: от 32 от 26 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Для того чтобы купить билет со скидкой, нужно ввести промокод «Каханне2020» в виджете покупки, который доступен по ссылкам «Купить билет со скидкой 20%». Это будет выглядеть вот так:


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Теги: Минск
 
 
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А вы знали, что билет на концерт - подарок ничем не хуже, чем, скажем, букет цветов? Специально ко Дню влюбленных AFISHA.TUT.BY проводит распродажу квитков на актуальные...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
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Радзiма
Горецкий вестник
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