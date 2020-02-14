|
Фирменный магазин «Волковысского мясокомбината» откроется в Солигорске.
14.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
29 января 2020 11:09 3204
Фирменный магазин «Волковысского мясокомбината» откроется в Солигорске.
В Солигорске 31 января на улице Заслонова, 49 откроется первый фирменный магазин «Волковысского мясокомбината».
Вход в магазин во дворе нового дома за судом. Торжественное открытие состоится в 12.00. В честь такого события для покупателей приготовили подарки, а также продукцию для дегустации.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 января 2020 11:09 3204 Фирменный магазин «Волковысского мясокомбината»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)