Фирменный магазин «Волковысского мясокомбината» откроется в Солигорске.

Вход в магазин во дворе нового дома за судом. Торжественное открытие состоится в 12.00. В честь такого события для покупателей приготовили подарки, а также продукцию для дегустации.



Новый магазин порадует большим ассортиментом: мясо, субпродукты, разные виды колбас, мелкокусковые полуфабрикаты, фарши, котлеты и другие товары. Поставки будут осуществляться ежедневно.



Магазин будет работать с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00, в воскресенье — с 9.00 до 17.00.

