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Фирменный магазин «Волковысского мясокомбината» откроется в Солигорске.

14.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


29 января 2020 11:09 3204

Фирменный магазин «Волковысского мясокомбината» откроется в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт agronews.com.

В Солигорске 31 января на улице Заслонова, 49 откроется первый фирменный магазин «Волковысского мясокомбината».

Фирменный магазин «Волковысского мясокомбината» откроется в Солигорске.

Вход в магазин во дворе нового дома за судом. Торжественное открытие состоится в 12.00. В честь такого события для покупателей приготовили подарки, а также продукцию для дегустации.

Новый магазин порадует большим ассортиментом: мясо, субпродукты, разные виды колбас, мелкокусковые полуфабрикаты, фарши, котлеты и другие товары. Поставки будут осуществляться ежедневно.

Магазин будет работать с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00, в воскресенье — с 9.00 до 17.00.

Фирменный магазин «Волковысского мясокомбината» откроется в Солигорске.

Источник: сайт agronews.com.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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29 января 2020 11:09 3204 Фирменный магазин «Волковысского мясокомбината»...
 
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