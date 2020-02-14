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Как определить цену недвижимости
14.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В спорах о разделе имущества у граждан возникает необходимость определения стоимости недвижимого имущества.
Представим себе довольно типичную ситуацию: супруги разводятся и хотят разделить имущество. Жилое помещение, принадлежащее одному из них, может быть признано судом совместной собственностью, если установлено, что в период брака за общий счет обоих супругов или за счет другого супруга произведены капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование жилого помещения. Важное обстоятельство: в результате ремонта или реконструкции стоимость помещения значительно возросла.
Для выяснения данного вопроса необходимо определить стоимость жилого помещения до и после ремонта
Строительно-техническая экспертиза по вопросам определения стоимости объектов недвижимого имущества проводится в управлении Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области. В рамках экспертизы могут быть определены рыночная, остаточная, оценочная и другие виды стоимости квартир, жилых домов, садовых домиков, гаражей, нежилых зданий и изолированных помещений, сооружений, не завершенных строительством зданий, зеленых насаждений, земельных участков и имущественных прав на них, в том числе долей в имущественном праве.
В управлении работают эксперты с большим опытом по определению стоимости объектов недвижимого имущества, аттестованные Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, в качестве оценщиков капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, не завершенных строительством объектов и земельных участков и имущественных прав на них.
Срок проведения экспертизы по заявлениям граждан и юридических лиц зависит от степени сложности, но не превышает тридцати календарных дней.
Консультация по вопросам проведения экспертизы проводится в управлении по адресу: Могилев, улица Гагарина, 58а или по телефонам 8(0222) 40-55-80, 40-55-85.
В ходе консультации определяются подлежащие решению вопросы, объекты, необходимые для исследования, а также обсуждаются иные аспекты проведения экспертизы и ее оплаты.
Екатерина Лосякова, начальник сектора управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области — государственный судебный эксперт
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В спорах о разделе имущества у граждан возникает необходимость определения стоимости недвижимого имущества. Представим себе довольно типичную ситуацию:...
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