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Как определить цену недвижимости

14.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В спорах о разделе имущества у граждан возникает необходимость определения стоимости недвижимого имущества.

Представим себе довольно типичную ситуацию: супруги разводятся и хотят разделить имущество. Жилое помещение, принадлежащее одному из них, может быть признано судом совместной собственностью, если установлено, что в период брака за общий счет обоих супругов или за счет другого супруга произведены капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование жилого помещения. Важное обстоятельство: в результате ремонта или реконструкции стоимость помещения значительно возросла.

 

Для выяснения данного вопроса необходимо определить стоимость жилого помещения до и после ремонта

 

Строительно-техническая экспертиза по вопросам определения стоимости объектов недвижимого имущества проводится в управлении Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области. В рамках экспертизы могут быть определены рыночная, остаточная, оценочная и другие виды стоимости квартир, жилых домов, садовых домиков, гаражей, нежилых зданий и изолированных помещений, сооружений, не завершенных строительством зданий, зеленых насаждений, земельных участков и имущественных прав на них, в том числе долей в имущественном праве.

В управлении работают эксперты с большим опытом по определению стоимости объектов недвижимого имущества, аттестованные Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, в качестве оценщиков капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, не завершенных строительством объектов и земельных участков и имущественных прав на них.

Срок проведения экспертизы по заявлениям граждан и юридических лиц зависит от степени сложности, но не превышает тридцати календарных дней.

Консультация по вопросам проведения экспертизы проводится в управлении по адресу: Могилев, улица Гагарина, 58а или по телефонам 8(0222) 40-55-80, 40-55-85.

В ходе консультации определяются подлежащие решению вопросы, объекты, необходимые для исследования, а также обсуждаются иные аспекты проведения экспертизы и ее оплаты.

 

Екатерина Лосякова, начальник сектора управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области — государственный судебный эксперт


 
Теги: Могилев
 
 
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  В спорах о разделе имущества у граждан возникает необходимость определения стоимости недвижимого имущества. Представим себе довольно типичную ситуацию:...
 
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