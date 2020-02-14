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Юнас Энрот нашел себе новую команду
Источник материала: Tut.by
Бывший вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот продолжит карьеру после двухмесячной паузы. Как сообщает телеграм-канал «зубров», швед будет выступать за австрийский «Клагенфурт».
Энрот расстался с «Динамо» в декабре. Предполагалось, что он продолжит карьеру на родине, но из-за особенностей налоговой системы он решил искать работу в другой лиге.
«Клагенфурт» — один из сильнейших клубов Австрии. Примечательно, что два последних сезона за него выступает другой бывший динамовец Ларс Хауген, а до него ворота команды защищал еще один экс-вратарь «зубров» Энди Чиодо.
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Бывший вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот продолжит карьеру после двухмесячной паузы. Как сообщает телеграм-канал «зубров», швед будет выступать за австрийский...
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