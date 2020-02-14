Юнас Энрот нашел себе новую команду

Источник материала: Tut.by

Бывший вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот продолжит карьеру после двухмесячной паузы. Как сообщает телеграм-канал «зубров», швед будет выступать за австрийский «Клагенфурт».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Энрот расстался с «Динамо» в декабре. Предполагалось, что он продолжит карьеру на родине, но из-за особенностей налоговой системы он решил искать работу в другой лиге.

«Клагенфурт» — один из сильнейших клубов Австрии. Примечательно, что два последних сезона за него выступает другой бывший динамовец Ларс Хауген, а до него ворота команды защищал еще один экс-вратарь «зубров» Энди Чиодо.