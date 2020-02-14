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Впервые в истории: температура в Антарктике поднялась выше плюс 20°C

14.02.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бразильские метеорологи сообщили, что на острове Симор у северной оконечности Антарктиды температура воздуха достигла +20,75 градусов Цельсия. Столь высокая температура в Антарктике отмечена впервые в истории.


Однако, по словам бразильского ученого Карлоса Шефера, этот показатель, зафиксированный 9 февраля, носит изолированный характер и не является частью серии долгосрочных измерений. Поэтому его нельзя использовать при прогнозировании тенденций в изменении климата.

"Это просто один из показателей. Это сигнал о том, что в этом районе происходит что-то необычное", - заявил метеоролог.

Льды Антарктиды тают все быстрее. Почему?


По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), за последние 50 лет средняя температура в Антарктике поднялась почти на 3 градуса Цельсия. Около 87% ледников на западной оконечности Антарктиды за это время отступили вглубь континента.

За последние 12 лет скорость сокращения площади ледников ускорилась под воздействием глобального потепления, считает ВМО.

Январь этого года стал самым теплым месяцем за всю историю метеорологических наблюдений в Антарктике.

В Антарктике - огромном районе, в состав которого входят континент Антарктида, острова и окружающий океан, - сосредоточено около 70% запасов пресной воды планеты в форме снега и льда. Если эта масса начнет интенсивно таять, уровень мирового океана может подняться на 50-60 метров, хотя этот процесс растянется на столетия.

Однако ВМО считает, что уже к концу текущего века подъем уровня моря составит от 30 до 110 см.

Предыдущая рекордно высокая температура по всему Антарктическому региону составила +19,8 градусов Цельсия. Она была зарегистрирована на острове Сигню в январе 1982 года.


В июле прошлого года в Арктике была отмечена самая высокая температура за всю историю измерений - плюс 21 градус Цельсия. Она была зафиксирована на северной оконечности острова Элсмир, который является частью Канадского Арктического архипелага.
 
 
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Бразильские метеорологи сообщили, что на острове Симор у северной оконечности Антарктиды температура воздуха достигла +20,75 градусов Цельсия. Столь высокая...
 
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