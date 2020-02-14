«Ученик года Минской области» живет в Борисове

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Александра учится в 11 классе гимназии №3 г. Борисова. Получив предложение попробовать свои силы в конкурсе, она долго не раздумывала и почти сразу принялась за подготовку. Большое значение имели достижения и активное участие в проектах. С этим у гимназистки все хорошо – она давно занимается научно-исследовательской деятельностью. Первая работа А. Ханкевич по экологии была отмечена дипломом на конкурсе в НДЦ «Зубренок». С этого и началась ее тяга к науке.





– Я принимала участие в различных конференциях, международном конкурсе проектно-исследовательских работ «Призма» и Балтийском научно-инженерном конкурсе. В рамках экодвижения «Зеленые школы» проекта «Экомониторинг», финансируемого ЕС и реализуемого ПРООН совместно с Минприроды Беларуси, участвовала в летней смене, организованной на базе реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда», – рассказала Александра Ханкевич.

Несмотря на такой внушительный список активностей, гимназистка считает, что самый главный ее конкурс – это Стокгольмский юниорский водный приз (SJWP - STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE).

– В марте прошлого года проходил республиканский Водный конкурс, по итогам которого мне выпала честь представлять научную работу с мальчиком из Гродно. В конце августа мы поехали в Швецию, вместе с нами туда прибыли участники из 34 стран. Кроме конкурсных дней у нас была интереснейшая экскурсия по Стокгольму, а также знакомство с королевской семьей, ведь принцесса Виктория является покровителем детской части конкурса. Это был незабываемый опыт и прекрасная возможность попрактиковать английский язык. Я до сих пор поддерживаю хорошие отношения с участниками из Чили и Канады, – поделилась впечатлениями собеседница.

Александра Ханкевич является лауреатом президентской стипендии. Ее она удостоена по итогам экологического слета, который проходил в 2018 году.

– Это было очень непросто. Чтобы поехать на слет, нужно было пройти отбор в состав команды. Я выбрала направление почвоведение. Мы не только учили теорию, но и выполняли задания на практике, – отметила Александра.

Для участия в конкурсе «Ученик года Минской области» борисовчанке требовалось представить себя, снять «визитку» и написать эссе на тему: «Каким ты видишь себя в будущем». Справиться с этими заданиями ей помогли учителя и друзья. Активность девушки и ее неравнодушие к окружающему миру не остались незамеченными, и она одержала победу в конкурсе в номинации «Проектная деятельность». А затем в Минском областном исполнительном комитете состоялась встреча председателя Миноблисполкома Александра Генриховича Турчина с победителями областного конкурса.

– Разговор с Александром Генриховичем был очень полезен. Мы задавали разные вопросы: про его карьеру, детство и молодежную политику в нашей стране. Планируется следующая встреча, к которой мы должны выполнить задание. Нам предложили подготовить проект о проблемах нашего района с точки зрения детей. И быть готовыми обсудить, что нужно создать для молодежи, чтобы она не уезжала за границу. Я планирую провести анкетирование среди своих товарищей, возможно, даже среди взрослых, чтобы сравнить разные точки зрения и сделать более обширный анализ, – поделилась Александра.

После встречи с А.Г. Турчиным ребят ожидала экскурсия в Парк высоких технологий.

– Нам рассказали о том, что такое Парк высоких технологий, представили несколько проектов. Честно говоря, это очень впечатляет и вдохновляет, ведь в жизни я мало сталкиваюсь с инновационными технологиями. Когда узнали о том, сколько крутых и интересных разработок есть у нас в стране, появилась мотивация развиваться дальше, — сказала школьница.

В завершение встречи Александра пожелала всем ребятам удачи и никогда не останавливаться, ведь любые старания однажды будут замечены.

Ульяна ШЛЫКОВИЧ, учащаяся ГУО «Гимназия №3 г. Борисова»