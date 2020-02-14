Блогер Илья Варламов спросил, где учиться беларускому в Москве. Ох, зря

Источник материала: KYKY

Только сегодня мы рассказывали вам об истории конфликта в минском магазине «Коммунарка», который дошел аж до власти России. Продавец потребовал от клиента не говорить на беларуском языке, тот оскорбился, опубликовал гневный пост в фейсбуке – и его по необъяснимым причинам растащили крупные российские СМИ. А теперь кейс обсуждают даже сенаторы РФ. Всех забавляет и злит, что кто-то заставил минчанина говорить на русском, когда тот не хотел.

Сегодня утром, 14 февраля, видеоблогер-миллионник, журналист и урабнист Илья Варламов написал в твиттере следующее: «Скажите, а где в Москве записаться на курсы беларуского языка? Может быть, знаете хорошего репетитора?» Мы не знаем, шутил ли Илья; но если да, то напрашивается следующий вывод – похоже, это отсылка к инциденту в «Коммунарке». А может, и нет – как вы понимаете, утверждать нельзя. Тем не менее, в комментариях под постом Варламова началось мракобесие. Сами посмотрите, как это выглядит.

..., положил его в рот i тут быццам цуд нейкi здейснiўся, зараз усё стала прыемным, як дзьмухнавенне ветрыка летнім вечарам, нібыта птушкi лётаюць блiзенька-блiзенька i так духмяна пахнуць кветкi, што разам жадаеш плакаць i смяяцца. — MsM78 (@MsM78) February 14, 2020

Там все просто, как слышу, так и пишу. МАЛАКО и т.д. — Teacher (@KirillGrigoruk) February 14, 2020

Наливаешь себе борщик с чесночком и быццам бы цуд здараецца: усё вакол становіцца сонечным і цёплым — Никита Никулин (@Nicos_Nikulin) February 14, 2020

Напиши в твиттере Белоруссия, тут же слетятся белорусы с криками Беларусь и с ними уже можешь договариваться о цене — Вашему господину (@versl9) February 14, 2020

Звездюлей за такое можно получить, хоть в Польше, хоть в Украине, хоть в Беларуси — Андрей В. (@teex) February 14, 2020

Напиши 'Белоруссия' и лучшие репетиторы прилетят к тебе в комментарии с бесплатным первым уроком. — ste23 (@ste0823) February 14, 2020

Просто напиши 'Белоруссия' - они тебя найдут — Кранная машина (@rusalex27) February 14, 2020

Потом удивляются, откуда в Беларуси националисты, и почему они не хотят с россиянским народом дело иметь) — ᅠ (@velvetdust) February 14, 2020

Они там по русски все разговаривают ! Другое дело сейчас русским быть стыдно — Автобаззар (@Debuena1) February 14, 2020

Прямо в посольстве курсы, занятия в игровой форме проходят. Содействие в получении ВНЖ. pic.twitter.com/AeEwFJktG8 — Jim Beamyč® (@JBeamyc) February 14, 2020

Судя по последним событиям, вам надо репетитора по беларускому, дешёвой нефти батьке не видать — Алекс Грозный (@Liberalogon) February 14, 2020