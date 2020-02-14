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Блогер Илья Варламов спросил, где учиться беларускому в Москве. Ох, зря

14.02.2020 15:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Только сегодня мы рассказывали вам об истории конфликта в минском магазине «Коммунарка», который дошел аж до власти России. Продавец потребовал от клиента не говорить на беларуском языке, тот оскорбился, опубликовал гневный пост в фейсбуке – и его по необъяснимым причинам растащили крупные российские СМИ. А теперь кейс обсуждают даже сенаторы РФ. Всех забавляет и злит, что кто-то заставил минчанина говорить на русском, когда тот не хотел.

Сегодня утром, 14 февраля, видеоблогер-миллионник, журналист и урабнист Илья Варламов написал в твиттере следующее: «Скажите, а где в Москве записаться на курсы беларуского языка? Может быть, знаете хорошего репетитора?» Мы не знаем, шутил ли Илья; но если да, то напрашивается следующий вывод – похоже, это отсылка к инциденту в «Коммунарке». А может, и нет – как вы понимаете, утверждать нельзя. Тем не менее, в комментариях под постом Варламова началось мракобесие. Сами посмотрите, как это выглядит.

 
 
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Только сегодня мы рассказывали вам об истории конфликта в минском магазине «Коммунарка», который дошел аж до власти России. Продавец потребовал от клиента не...
 
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