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Блогер Илья Варламов спросил, где учиться беларускому в Москве. Ох, зря
Источник материала: KYKY>
Только сегодня мы
Сегодня утром, 14 февраля, видеоблогер-миллионник, журналист и урабнист Илья Варламов написал в твиттере следующее: «Скажите, а где в Москве записаться на курсы беларуского языка? Может быть, знаете хорошего репетитора?» Мы не знаем, шутил ли Илья; но если да, то напрашивается следующий вывод – похоже, это отсылка к инциденту в «Коммунарке». А может, и нет – как вы понимаете, утверждать нельзя. Тем не менее, в комментариях под постом Варламова началось мракобесие. Сами посмотрите, как это выглядит.
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