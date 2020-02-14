Федерация футбола крайне возмущена поведением БАТЭ, «Динамо-Брест» и «Шахтера»

Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация футбола прокомментировала информацию об отказе БАТЭ, брестского «Динамо» и «Шахтера» отпускать игроков в национальную команду на матчи против Узбекистана и Болгарии.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Публикуем полный текст заявления АБФФ :

— В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Регламента АБФФ по статусу и трансферам футболистов «футбольные клубы (школы) обязаны по вызовам АБФФ направлять футболистов в сборные команды Беларуси для участия в учебно-тренировочных мероприятиях по подготовке к соревнованиям, а также в международных матчах на основании утвержденного Бюро Исполкома АБФФ календарного плана подготовки и выступлений сборных команд. АБФФ может принять решение об установлении более длительного периода освобождения футболистов в сборные команды Беларуси».

На официальном сайте АБФФ 5 декабря 2019 года было объявлено о договоренности на проведение товарищеских поединков в Дубае и Софии. Предварительно руководством федерации были проведены все необходимые консультации с руководителями ведущих клубов «Беларусбанк — высшей лиги». В ходе диалогов клубам разъяснялась важность проведения УТС с 19 по 27 февраля 2020 год, а также выступления национальной команды в двух спаррингах в свете мартовских матчей плей-офф чемпионата Европы УЕФА 2020. По итогам бесед клубы выразили понимание ситуации и обозначили готовность к сотрудничеству.

На заседании Исполнительного комитета АБФФ 11 декабря 2019 года главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель озвучил намерение пригласить в состав национальной команды страны ряд игроков «Беларусбанк — высшей лиги». В том числе футболистов ФК БАТЭ (Борисов), ФК «Шахтер» (Солигорск) и ФК «Динамо-Брест». При этом четко обозначалось, что большинство футболистов этих команд будут задействованы максимум в одной игре каждый и не будут отрываться от тренировочного процесса более чем на четыре дня. На заседании в качестве члена исполкома присутствовал главный тренер ФК БАТЭ Кирилл Альшевский, со стороны которого возражений не последовало.

На заседании Совета клубов «Беларусбанк — высшей лиги» 26 декабря 2019 года вопрос о вызове футболистов ведущих клубов страны был поднят вновь. АБФФ посчитала необходимым еще раз обратиться к клубам и разъяснить нюансы логистики и загрузки игроков. На данном заседании присутствовали председатель правления ФК БАТЭ (Борисов) Андрей Капский, директор ФК «Шахтер» (Солигорск) Андрей Леончик и генеральный менеджер ФК «Динамо-Брест» Максим Краснобаев. Они были ознакомлены с деталями планов на УТС и концепцией вызова игроков и не выразили возражений.

АБФФ всегда внимательно относилась к просьбам ведущих клубов, касающихся календаря национальных соревнований, с учетом имиджа белорусского футбола на международной арене. Сейчас национальной сборной впервые за долгое время выпал реальный шанс побороться за место в финальной части чемпионата Европы УЕФА, и мы крайне возмущены данной попыткой срыва заранее запланированного учебно-тренировочного сбора и международных товарищеских матчей.