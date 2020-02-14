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Артур Пирожков выпустил новый клип

14.02.2020 16:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский шоумен Александр Ревва, который также известен под псевдонимом Артур Пирожков, выпустил новый клип «Лети со мной». И, кажется, это отсылка к фильму «Маяк» c Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном.

Трек из видео вошел в альбом «Все о любви», который также был опубликован сегодня. По словам артиста, клип рассказывает историю близких отношений между мужчиной и женщиной на острове посреди океана. Но, кажется, видео — это еще и отсылка к хоррору «Маяк» Роберта Эггерса, который показывали в минских кинотеатрах в январе. Клип, как и фильм, черно-белый, а формат кадра — и в фильме, и в клипе квадратный. И это мы не говорим о самом маяке, который фигурирует и там, и там. Срежиссировал ролик Фил Ли, кроме Реввы в нем снялась его жена Анжелика.

Артур Пирожков даст концерт в Минске 5 марта

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Теги: Минск
 
 
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Российский шоумен Александр Ревва, который также известен под псевдонимом Артур Пирожков, выпустил новый клип «Лети со мной». И, кажется, в нем есть отсылки фильму...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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