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«Сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить». Александр Лукашенко об задержанных директорах сахарных заводов

14.02.2020 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Гомельскую область прокомментировал задержание директоров сахарных заводов страны.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно сразу всех четверых с сахарных заводов, вот сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите». Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте только в тюрьму не сажайте.  

«Сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить». Александр Лукашенко об задержанных директорах сахарных заводов

А кто тебя посадил в тюрьму – ты сам себя посадил. Я постоянно говорю – не тронь чужое, особенно руководитель, если ты воруешь – какое здесь может быть предприятие.  

Советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Подробности сахарного скандала (читать далее). 

«Сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить». Александр Лукашенко об задержанных директорах сахарных заводов

Напомним, что Александр Лукашенко 14 февраля посещает Светлогорский ЦКК. На его базе построен завод по производству сульфатной беленой целлюлозы.  

Президент Беларуси: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции – здесь подробнее.  

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Гомельскую область прокомментировал задержание директоров сахарных заводов страны.   Александр...
 
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