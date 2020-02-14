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«Сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить». Александр Лукашенко об задержанных директорах сахарных заводов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Гомельскую область прокомментировал задержание директоров сахарных заводов страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А кто тебя посадил в тюрьму – ты сам себя посадил. Я постоянно говорю – не тронь чужое, особенно руководитель, если ты воруешь – какое здесь может быть предприятие.
Напомним, что Александр Лукашенко 14 февраля посещает Светлогорский ЦКК. На его базе построен завод по производству сульфатной беленой целлюлозы.
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«Сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить». Александр Лукашенко об задержанных директорах сахарных заводов
Новости Беларуси. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Гомельскую область прокомментировал задержание директоров сахарных заводов страны. Александр...
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