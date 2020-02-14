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Лукашенко о сахарных директорах: Сидят и просятся - отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Светлогорск прокомментировал задержание директоров сахарных заводов страны.
"Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно сразу всех четверых с сахарных заводов, вот сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите». Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте только в тюрьму не сажайте.
А кто тебя посадил в тюрьму – ты сам себя посадил. Я постоянно говорю – не тронь чужое, особенно руководитель, если ты воруешь – какое здесь может быть предприятие", -
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Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Светлогорск прокомментировал задержание директоров сахарных заводов страны.
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