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В Светлогорске нетрезвый 14-летний школьник ногой разбил инфокиоск

14.02.2020 15:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Светлогорске задержан школьник, который подозревается в повреждении инфокиоска. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, утром 7 февраля сотрудники одного из банков обнаружили, что был разбит инфокиоск. К месту происшествия были направлены правоохранители. 

Милиционеры изучили записи видеокамер и заметили, что нарушителем может быть 14-летний подросток. Вскоре несовершеннолетний был найден. 

В ходе разговора с сотрудниками милиции мальчик пояснил, что накануне происшествия выпивал в лесу вместе с приятелями. Затем, гуляя по городу, школьник обратил внимание на инфокиоск и разбил в нём стекло. Объяснить причину своего поступка подросток не смог. 

Отмечается, что до встречи с милиционерами школьник также пытался вынести спиртное из магазина, но был задержан. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее юноша судим не был, но привлекался к административной ответственности и состоит на учёте в ИДН. 

Месяцем ранее в Мозыре мужчина хотел, чтобы сотрудница аптеки бесплатно отдала ему лекарство.

Получив отказ, гражданин разбил витрину – здесь подробности

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Новости Беларуси. В Светлогорске задержан школьник, который подозревается в повреждении инфокиоска.  Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, утром 7 февраля...
 
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