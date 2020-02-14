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Коронавирус в первый раз показали «вживую»
Источник материала: Tut.by
Исследователи показали изображение распространяющегося коронавируса, который уже поразил десятки тысяч людей. Об этом
Снимки получены при помощи специализированного электронного микроскопа. Ученые отметили, что внешне вирус не сильно отличается от того, который вызвал вспышку тяжелого респираторного синдрома в Китае в 2002 году. Если рассмотреть вирус внимательнее, можно разглядеть шипы, которые и дали название всей этой группе вирусов — «корона».
Напомним: в провинции Хубэй за сутки
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Снимки получены при помощи специализированного электронного микроскопа.
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