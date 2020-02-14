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Коронавирус в первый раз показали «вживую»

14.02.2020 15:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исследователи показали изображение распространяющегося коронавируса, который уже поразил десятки тысяч людей. Об этом сообщается на официальном сайте лаборатории национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США.


Снимки получены при помощи специализированного электронного микроскопа. Ученые отметили, что внешне вирус не сильно отличается от того, который вызвал вспышку тяжелого респираторного синдрома в Китае в 2002 году. Если рассмотреть вирус внимательнее, можно разглядеть шипы, которые и дали название всей этой группе вирусов — «корона».

Напомним: в провинции Хубэй за сутки выявлено 4 тысячи 823 новых случая заражения, из них 3 тысячи 910 в Ухане. За это время от COVID-19 погибли 116 человек, из них в Ухане — 88 человек. По данным, которые приводит Национальная комиссия по здравоохранению Китая, общее число погибших в стране составило 1 тыс. 380 человек.





Всего заразилось 63 тысячи 851 человек, из них в тяжелом состоянии — 10 тысяч 204 человека. Под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находятся 177 тысяч человек. Выздоровели — 6 тысяч 723 человека. Общее число заболевших по всему миру составляет 64 тысячи 434 человека.

 
 
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Снимки получены при помощи специализированного электронного микроскопа.
 
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