26 февраля Дмитрий Бутько проведет «прямую линию»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

26 февраля с 9.00 до 12.00 будет проводится «прямая телефонная линия» начальника управления Департамента исполнения указаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь по Брестской области полковника внутренней службы

Дмитрия Викентьевича Бутько

с гражданами. Любые интересующие вопросы, касающиеся деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы области, порядка исполнения и отбывания наказаний можно задать по телефону в г. Бресте 8 (0162) 20-51-17 с 9.00 до 12.00.

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