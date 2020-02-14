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26 февраля Дмитрий Бутько проведет «прямую линию»

14.02.2020 16:08 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

26 февраля с 9.00 до 12.00 будет проводится «прямая телефонная линия» начальника управления Департамента исполнения указаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь по Брестской области полковника внутренней службы
Дмитрия Викентьевича Бутько
с гражданами. Любые интересующие вопросы, касающиеся деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы области, порядка исполнения и отбывания наказаний можно задать по телефону в г. Бресте 8 (0162) 20-51-17 с 9.00 до 12.00.

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Теги: Брест
 
 
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26 февраля с 9.00 до 12.00 будет проводится «прямая телефонная линия» начальника управления Департамента исполнения указаний Министерства внутренних дел Республики
 
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