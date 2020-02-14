ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Русский художник опубликовал секс-ролик с участием кандидата в мэры Парижа

14.02.2020 16:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Русский художник опубликовал секс-ролик с участием кандидата в мэры Парижа

фото: reuters.com

В результате Бенжамену Гриво пришлось снять свою кандидатуру с выборов.

Символично, что отозвал свою кандидатуру Гриво в День влюбленных. Ему пришлось сделать это после того, как в интернете появился ролик, уличающий его в супружеской неверности.

Бенжамен Гриво являлся кандидатом в мэры Парижа от правящей партии «Вперед, Республика!». Выборы пройдут 15-22 марта.

Разоблачительный ролик разместил бежавший из Москвы художник-акционист Петр Павленский.

42-летний Бенжамен Гриво, семьянин и отец трех детей, не стал дальше испытывать судьбу, помня, вероятно, историю одного из своих бывших руководителей, Доминика Стросс-Кана, которого сексуальный скандал сбил в 2011 году с пути в президенты, пишет «Коммерсантъ».

Что касается Павленского, то в России он известен поджогом двери здания ФСБ на Лубянской площади в 2015 году. Художник попросил политического убежища во Франции, где живет с 2017 года.

Комментируя размещение ролика, Павленский заявил, что каждый имеет право на сексуальную жизнь, но не должен при этом притворяться сторонником семейных ценностей: «Он хочет стать главой города, а лжет избирателям. Я теперь живу во Франции, я парижанин, и это важно для меня».

Впрочем, теперь самому Павленскому грозит очередное судебное преследование, на этот раз за вторжение в частную жизнь. Нынешний мэр Парижа Анна Идальго резко осудила «недостойную атаку, грубую угрозу нашей демократии».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате Бенжамену Гриво пришлось снять свою кандидатуру с выборов.
 
Новости дня
Новости разные
 
26 февраля Дмитрий Бутько проведет «прямую линию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика