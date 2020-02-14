Русский художник опубликовал секс-ролик с участием кандидата в мэры Парижа

Источник материала: Ежедневник



фото: reuters.com

В результате Бенжамену Гриво пришлось снять свою кандидатуру с выборов.

Символично, что отозвал свою кандидатуру Гриво в День влюбленных. Ему пришлось сделать это после того, как в интернете появился ролик, уличающий его в супружеской неверности.

Бенжамен Гриво являлся кандидатом в мэры Парижа от правящей партии «Вперед, Республика!». Выборы пройдут 15-22 марта.

Разоблачительный ролик разместил бежавший из Москвы художник-акционист Петр Павленский.

42-летний Бенжамен Гриво, семьянин и отец трех детей, не стал дальше испытывать судьбу, помня, вероятно, историю одного из своих бывших руководителей, Доминика Стросс-Кана, которого сексуальный скандал сбил в 2011 году с пути в президенты, пишет «Коммерсантъ» .

Что касается Павленского, то в России он известен поджогом двери здания ФСБ на Лубянской площади в 2015 году. Художник попросил политического убежища во Франции, где живет с 2017 года.

Комментируя размещение ролика, Павленский заявил, что каждый имеет право на сексуальную жизнь, но не должен при этом притворяться сторонником семейных ценностей: «Он хочет стать главой города, а лжет избирателям. Я теперь живу во Франции, я парижанин, и это важно для меня».

Впрочем, теперь самому Павленскому грозит очередное судебное преследование, на этот раз за вторжение в частную жизнь. Нынешний мэр Парижа Анна Идальго резко осудила «недостойную атаку, грубую угрозу нашей демократии».