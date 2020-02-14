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В Вороновском районе в рамках инициативы «Соглашение мэров по климату и энергии» поощрили эко-активистов
14.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
— В прошлом году Вороновский район присоединился к международной инициативе
Она подчеркнула, что над этой задачей работает местная власть и руководители служб, инспекций. Создана рабочая группа, ведется сбор данных для составления кадастра выброса парниковых газов на территории Вороновщины. Осенью с целью привлечения общественности к вопросам энергосбережения в районе прошли Дни энергии.
Но помочь району сократить выбросы и адаптировать инфраструктуру населенных пунктов к изменению климата могут и сами жители. В первую очередь, своим отношением к окружающей среде и использованием энергосберегающих технологий в быту. Воспитанники и педагоги Радунского центра туризма, краеведения и экологии не понаслышке знают о способах экономии энергии дома и в школе, раздельном сборе отходов, озеленении своей малой родины. Они ежегодно успешно участвуют в многочисленных конкурсах и мероприятиях экологической направленности, рекламируя и продвигая таким образом эко-инициативы.
— Спасибо вам за активность. Много интересных и полезных мероприятий организовано вами, проходило с вашим участием: Европейская неделя мобильности и День без автомобиля, «Чистый лес», «Уберем планету вместе», акции по посадке деревьев и кустарников и другие. Отрадно, что вас беспокоит экологическое состояние нашей планеты, что вы стараетесь сделать свою малую родину чище и красивее, — сказала главный специалист Вороновской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сарело.
Елена Ганевич и Ольга Сарело вручили поощрительные призы от международного общественного объединения «ЭкоПартнерство» 23 школьникам и пяти педагогам центра, а также победителю областного этапа конкурса рисунков на экологическую тематику Даниэлю Бовшису из Вороновской СШ.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото автора.
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В Вороновском районе в рамках инициативы «Соглашение мэров по климату и энергии» поощрили эко-активистов
— В прошлом году Вороновский район присоединился к международной инициативе «Соглашение мэров по климату и энергии». Это значит, что мы взяли на себя...
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