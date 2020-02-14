Новая схема начисления зарплат бюджетникам запутала даже бухгалтеров

Источник материала: Ежедневник



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Широко анонсированное властями повышение зарплат работникам бюджетных организаций сопровождалось изменениями в порядке их начисления. В нововведениях порой не могут разобраться даже бухгалтеры. Минтруда заявляет о нездоровом ажиотаже

Министерство труда прокомментировало обращения бюджетников, которые утверждают, что в результате внедрения новой системы оплаты труда стали получать не больше, а меньше.

Как сообщило министерство, ежедневно оно получает около 10-15 обращений на эту тему. "После проверки входящих обращений можем сказать: большинство фактов снижения заработной платы за январь не подтверждается", - цитирует Минтруда Белта.

"При этом отдельные факты неправильного начисления работникам заработной платы все же имеют место», - признает Минтруда. Министерство привело несколько примеров, когда недоначисленные суммы были выплачены. Такие случае, заверяют в министерстве, не носят массового характера и связаны с человеческим фактором - ошибками бухгалтерских служб.

Минтруда также отмечает, что начисление зарплаты бюджетников - сложная и многофакторная система. "Сейчас же многие пытаются комментировать новую систему начисления заработной платы, даже не владея элементарными знаниями в этой сфере. Некомпетентные мнения получают распространение, вызывая нездоровый ажиотаж", - подчеркнули в министерстве.

Мониторинг ситуации с выплатой заработной платы будет продолжен.