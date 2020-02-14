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Авторитет местных органов власти во многом зависит от информационной работы самих управленцев и государственных СМИ – Екатерина Музыченко

14.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Авторитет местных органов власти во многом зависит от информационной работы самих управленцев и государственных СМИ – Екатерина МузыченкоАвторитет местных органов власти во многом зависит от информационной работы самих управленцев и государственных СМИ. На это обратила внимание, выступая на итоговой коллегии главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, его начальник Екатерина Музыченко.   

«Современные масс-медиа оказывают огромное влияние на формирование общественного мнения и политических настроений в обществе, — подчеркнула она. – Поэтому задача госорганов – организовать работу в информационном пространстве таким образом, чтобы противостоять деструктивному влиянию, вести полноценный диалог населения и власти, слышать запросы различных социальных групп».

Екатерина Музыченко обратила внимание: согласно социсследованиям, 58,7% населения черпает сведения о деятельности местных органов власти из СМИ (телевидение, газеты, радио). Треть опрошенных жителей получает информацию из общения с другими людьми, каждый пятый — из выступлений должностных лиц в трудовых коллективах. «Учитывая тот факт, что доверие к государственным источникам у населения высоко, мы просто обязаны создавать и развивать мультимедийное пространство», — констатировала начальник главного управления.

Сегодня в местных СМИ области работает более 400 человек. В целях формирования медиаграмотности и практико-ориентированной среды для будущих журналистов, обмена опытом корреспондентских кадров традиционно проводятся семинары. В этом году на базе информагентства «Могилевские ведомости» будет создана студия «PRO Медиа», которая станет современным обучающим центром по повышению квалификации журналистских кадров региона, пресс-служб, а также площадкой для тренингов и мастер-классов.

По словам Екатерины Музыченко, из года в год отмечается стабильно высокая роль региональных СМИ Могилевщины, которые по своей востребованности и популярности среди жителей региона значительно – почти на 60 тыс. экземпляров — превышают тираж основных республиканских газет, распространяемых в областиПо результатам 2019 года собственные доходы редакций государственных газет превысили уровень 2018 года на 4,8%. Продолжается работа по монетизации интернет-ресурсов. От размещения рекламы на сайтах редакций получен дополнительный доход около Br150 тыс.  

Екатерины Музыченко заметила, что среднеразовые тиражи региональных изданий падают. Однако это происходит при заметном росте посетителей интернет-ресурсов СМИ, соответственно, увеличивается количество получателей государственной информации. В прошлом году начали работу обновленные версии сайтов мстиславской, чериковской, шкловской, дрибинской, кличевской, славгородской, хотимской редакций. Все порталы региональных СМИ оснащены модулем отображения в мобильной версии, а также версией для слабовидящих.

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Авторитет местных органов власти во многом зависит от информационной работы самих управленцев и государственных СМИ. На это обратила внимание, выступая
 
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