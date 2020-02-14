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Анонс свежего номера

14.02.2020 16:42 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» за 15 февраля читайте:

  • как служил на берегу Пянджа во время Афганской войны наш земляк ?
  • как полвека прошли рука об руку Степан и Евгения из Беловежского?
  • что из мусорного контейнера может получить вторую жизнь?

Только в печатной версии — телепрограмма, актуальные ответы на вопросы жителей района и еще много-много всего интересного!

Кроме подписки, «НК» можно купить в киосках «Союзпечати», магазинах розничной торговли района, в отделениях РУП «Белпочта» и самом здании редакции «НК» (г. Каменец, ул. Советская, 11 (здание ЗАГСа).

Анонс свежего номера

 
 
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В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» за 15 февраля читайте: как служил на берегу Сообщение Анонс свежего номера появились сначала на...
 
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