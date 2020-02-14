Анонс свежего номера

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» за 15 февраля читайте:

как служил на берегу Пянджа во время Афганской войны наш земляк ?

как полвека прошли рука об руку Степан и Евгения из Беловежского?

что из мусорного контейнера может получить вторую жизнь?

Только в печатной версии — телепрограмма, актуальные ответы на вопросы жителей района и еще много-много всего интересного!

Кроме подписки, «НК» можно купить в киосках «Союзпечати», магазинах розничной торговли района, в отделениях РУП «Белпочта» и самом здании редакции «НК» (г. Каменец, ул. Советская, 11 (здание ЗАГСа).



