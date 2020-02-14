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Автопоезд со сжиженным газом протаранил легковушку на перекрёстке у д. Черни на трассе М1

14.02.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 14 февраля 2020 года на трассе М1 у перекрёстка с д. Черни, столкнулись легковой автомобиль и фура.

Автопоезд со сжиженным газом протаранил легковушку на перекрёстке у д. Черни на трассе М1

По предварительной информации, есть пострадавшие.

Атопоезд, с которым произошло столкновение - тягач с сжиженным газом. К месту происшествия вызвали ГАИ, МЧС и медиков.

Автопоезд со сжиженным газом протаранил легковушку на перекрёстке у д. Черни на трассе М1

Автопоезд со сжиженным газом протаранил легковушку на перекрёстке у д. Черни на трассе М1

Автопоезд со сжиженным газом протаранил легковушку на перекрёстке у д. Черни на трассе М1

Спасатели готовятся проводить мероприятия по деблокировке водителя.

Информация от очевидцев:

- Фура шла по М1 со стороны Минска в направлении Козлович на зелёный сигнал, а автомобиль выезжал со стороны Черней в город, он поехал на "красный" и получил удар. Пострадал водитель, его госпитализировали.

Движение перекрыто в обе стороны в данный момент, везде собрались пробки. В 16.40 движение с Минска в Козловичи открыли, в обратном направлении пока закрыто, не проехать.

 
Теги: Минск
 
 
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  ДТП произошло сегодня, 14 февраля 2020 года на трассе М1 у перекрёстка с д. Черни, столкнулись легковой автомобиль и фура. По предварительной информации, есть...
 
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Вороновская газета
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