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Автопоезд со сжиженным газом протаранил легковушку на перекрёстке у д. Черни на трассе М1
14.02.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 14 февраля 2020 года на трассе М1 у перекрёстка с д. Черни, столкнулись легковой автомобиль и фура.
По предварительной информации, есть пострадавшие.
Атопоезд, с которым произошло столкновение - тягач с сжиженным газом. К месту происшествия вызвали
Спасатели готовятся проводить мероприятия по деблокировке водителя.
Информация от очевидцев:
- Фура шла по М1 со стороны Минска в направлении Козлович на зелёный сигнал, а автомобиль выезжал со стороны Черней в город, он поехал на "красный" и получил удар. Пострадал водитель, его госпитализировали.
Движение перекрыто в обе стороны в данный момент, везде собрались пробки. В 16.40 движение с Минска в Козловичи открыли, в обратном направлении пока закрыто, не проехать.
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