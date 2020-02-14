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Польша и Литва - даже не в десятке. Откуда белорусам приходят денежные переводы и на какие суммы

14.02.2020 16:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году жители страны получили из-за границы 316,8 млн долларов денежных переводов. Больше трети этой суммы пришлась на переводы из России. А вот Польша, Литва и Чехия, куда в последнее время активно едут белорусские гастарбайтеры, не попали даже в топ-10. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка о денежных переводах, осуществленных посредством систем международных денежных переводов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В этой статистике учитываются только денежные переводы, осуществленные через международные системы денежных переводов Western Union, «Юнистрим», «Золотая корона», Money Gram, BLIZKO, Contact, «Колибри», Faster, Ria Money Transfer.

Из России в Беларусь в прошлом году поступило 125,7 млн долларов денежных переводов. На втором месте оказались США (33,9 млн), на третьем — Туркменистан (20,3 млн долларов). Из наших соседей в топ-10 стран по сумме переводов попала и Украина. А вот Польша, Литва и Чехия, куда белорусы активно едут на заработки, в первую десятку не попали. Из Польши в прошлом году пришли переводы на сумму 5,1 млн долларов, из Литвы — 1,3 млн, из Чехии — 1,5 млн.

Самые маленькие суммы денежных переводов приходили в Беларусь из экзотических стран. Например, с острова Сен-Мартен в Карибском море в прошлом году перевели 74,72 доллара, а из Лаоса — 92 доллара. Кроме того, в статистике Нацбанка есть такой пункт, как неуказанные территории. Оттуда насчитывается 777,3 тыс. долларов денежных переводов.

Средняя сумма одного денежного перевода в Беларусь в прошлом году равнялась 270,35 долларам. Один перевод из России в среднем составил 206,17 доллара, из Украины — 372,86 доллара, из Польши — 209,49 доллара, из Литвы — 206,92 доллара, из Чехии — 265,38 доллара, из Германии — 272,34 доллара. А, например, средний перевод из Китая потянул на 2052,58 долларов.

По данным белорусского МВД, в прошлом году на заработки за границу уехал 9061 человек. В этой статистике учитываются только те, кто уехал на работу при содействии организаций, у которых есть специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, как правило, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

К примеру, МВД России сообщает, что за 9 месяцев прошлого года в страну приехало более 100 тысяч работников из Беларуси. А польские власти рассказали, что на начало этого года в Польше находилось 25,6 тысячи белорусов с видом на жительство.

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Больше трети от общей суммы в прошлом году пришлось на переводы из России.
 
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