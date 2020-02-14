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Польша и Литва - даже не в десятке. Откуда белорусам приходят денежные переводы и на какие суммы
Источник материала: Tut.by
В прошлом году жители страны
Из России в Беларусь в прошлом году поступило 125,7 млн долларов денежных переводов. На втором месте оказались США (33,9 млн), на третьем — Туркменистан (20,3 млн долларов). Из наших соседей в топ-10 стран по сумме переводов попала и Украина. А вот Польша, Литва и Чехия, куда белорусы активно
Самые маленькие суммы денежных переводов приходили в Беларусь из экзотических стран. Например, с острова Сен-Мартен в Карибском море в прошлом году перевели 74,72 доллара, а из Лаоса — 92 доллара. Кроме того, в статистике Нацбанка есть такой пункт, как неуказанные территории. Оттуда насчитывается 777,3 тыс. долларов денежных переводов.
Средняя сумма одного денежного перевода в Беларусь в прошлом году равнялась 270,35 долларам. Один перевод из России в среднем составил 206,17 доллара, из Украины — 372,86 доллара, из Польши — 209,49 доллара, из Литвы — 206,92 доллара, из Чехии — 265,38 доллара, из Германии — 272,34 доллара. А, например, средний перевод из Китая потянул на 2052,58 долларов.
По
К примеру, МВД России сообщает, что за 9 месяцев прошлого года в страну
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Больше трети от общей суммы в прошлом году пришлось на переводы из России.
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