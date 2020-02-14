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Международный день книгодарения поддержали в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста»

14.02.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста» – это школа, где умеют учить и учиться, где есть возможность удивить и оставить добрый след в родном доме.

Международный день книгодарения поддержали в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста»

14 февраля – День всех влюбленных. И хотя этот праздник в нашей стране новый, но он уже прижился в молодежной среде. Поэтому, конечно, в школе были все атрибуты праздника: красные сердца и открытки-записочки с признаниями, на переменах звучали романтические стихи и трогательные песни о любви, проводились литературные викторины и конкурсы.

Международный день книгодарения поддержали в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста»

А еще 14 февраля в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста» известен и как Международный день дарения книг. Именно он объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.

Международный день книгодарения поддержали в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста»

История этого дня очень необычна. Один из сыновей обычной американки Эмми Бродмур, школьного библиотекаря и основателя сайта детской книги, однажды спросил её, почему нет дня, когда люди бы дарили друг другу книги?.. И все завертелось: её предложение принять участие в такой акции стремительно разлетелось по сети, лихо подхватываемое коллегами, известными людьми и популярными блогерами. И вот уже с 2012 года есть особый праздник – Международный день книгодарения! Неофициально его можно назвать еще Днем влюбленных в книги. Цель Международного дня дарения книг – вдохновить людей по всему миру подарить на 14 февраля книгу ребенку.

В средней школе № 7 с 2015 года проходит ежегодная акция «Подари библиотеке книгу». Равнодушных нет: учителя, учащиеся, родители – все активные участники такого доброго и нужного дела.

Международный день дарения книг открывает для каждого страницу его благотворительных дел. И нужно отметить, что в школе уже есть те, для кого подарить книгу – добрая традиция: Езерская С.А., Петрочук Н.В., Комарова О.Н., Онуфриюк Е.В., Выступкина А., Степанов Е., Ткаченко В., Чукасов А., Гайдучик Е., Тюхай С., Лобковская Е., Лобковский В. За эти годы благодаря нашим дарителям фонд библиотеки пополнился книгами Е. Матюшкиной, Н. Абгарян, А. Жвалевского и Е. Пастернак, Г. Авласенко, Л. Улицкой, Дж. Бойна, Д. Брауна, Н. Юна и др.

 
Теги: Брест
 
 
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  ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста» – это школа, где умеют учить и учиться, где есть возможность удивить и оставить добрый след в родном доме. 14 февраля – День всех...
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
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Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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