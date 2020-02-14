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Как поучаствовать в конкурсе «Мамина улыбка»

14.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

С 17 февраля по 3 марта жителей города и района приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Мамина улыбка».

 

Как поучаствовать в конкурсе «Мамина улыбка»

 

Что нужно?

— сделать фото с мамой

— добавить к снимку мудрость, которую передала мама (форма подачи материала произвольная)

— отправить фото и материалы на gorki_otdel_uprvd@mogilev.by

 

Подведение итогов конкурса состоится на  районном концерте, посвященном Международному женскому Дню.

 

Горецкое общественное объединение «Белорусский союз женщин»


 
 
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  С 17 февраля по 3 марта жителей города и района приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Мамина улыбка».     Что нужно? — сделать фото с мамой — добавить к снимку...
 
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