|
Как поучаствовать в конкурсе «Мамина улыбка»
14.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 17 февраля по 3 марта жителей города и района приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Мамина улыбка».
Что нужно?
— сделать фото с мамой
— добавить к снимку мудрость, которую передала мама (форма подачи материала произвольная)
— отправить фото и материалы на gorki_otdel_uprvd@mogilev.by
Подведение итогов конкурса состоится на районном концерте, посвященном Международному женскому Дню.
Горецкое общественное объединение «Белорусский союз женщин»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 17 февраля по 3 марта жителей города и района приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Мамина улыбка». Что нужно? — сделать фото с мамой — добавить к снимку...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)