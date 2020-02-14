Премьер считает темпы снижения ставки рефинансирования недостаточными









TUT.BY сказал премьер-министр Сергей Румас, комментируя результаты работы белорусской экономики в январе 2020 года. Об этомсказал премьер-министр Сергей Румас, комментируя результаты работы белорусской экономики в январе 2020 года.





— Итоги января подводить еще рано. Правительство прогнозирует ВВП на уровне 98%. Падение связано с нефтехимией и производством калийных удобрений.

Большинство отраслей идет в прогнозе, а некоторые, например сельское хозяйство, — даже выше, — сказал Румас.





Правительство также «положительно оценивает продолжающийся тренд на снижение ставки рефинансирования».





— Вместе с тем мы ожидали большего шага по ее снижению с учетом замедления инфляции и тенденций, происходящих в соседних странах, — отметил Румас. Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 6% годовых. Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 13,5 до 11% годовых.









По словам премьер-министра, снижение ставки рефинансирования в большем размере стимулировало бы инвестиционную активность и послало четкий сигнал рынку, что, несмотря на внешние вызовы, ситуация в экономике стабильная. Кроме того, это позволило бы сэкономить бюджетные средства при компенсации процентных ставок банкам.





— Установление ставки рефинансирования — все-таки компетенция Национального банка. Правительство продолжит диалог на эту тему с регулятором, — заключил премьер-министр.





Напомним, Нацбанк намерен с 19 февраля снизить ключевую ставку с 9% до 8,75% годовых. Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур обосновал это решением «умеренным характером инфляционных процессов, несмотря на наличие и внешних, и внутренних рисков».