В Польше на переезде поезд протаранил фургон и протащил его 500 метров: погиб водитель из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Фургон столкнулся с пассажирским поездом в гмине Граново (Польша), погиб водитель из Беларуси. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла утром 13 февраля на железнодорожном переезде. По информации полиции, поезд врезался в грузовик, пока тот переезжал через нерегулируемый переезд, и протащил его около 500 метров.

Водителя фургона пытались реанимировать прибывшие на место аварии медики, но безуспешно. От полученных травм 48-летний белорус умер.