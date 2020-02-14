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В Польше на переезде поезд протаранил фургон и протащил его 500 метров: погиб водитель из Беларуси

14.02.2020 16:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фургон столкнулся с пассажирским поездом в гмине Граново (Польша), погиб водитель из Беларуси. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла утром 13 февраля на железнодорожном переезде. По информации полиции, поезд врезался в грузовик, пока тот переезжал через нерегулируемый переезд, и протащил его около 500 метров.

Водителя фургона пытались реанимировать прибывшие на место аварии медики, но безуспешно. От полученных травм 48-летний белорус умер.

 
 
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Авария произошла утром 13 февраля на нерегулируемом железнодорожном переезде.
 
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