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В Польше на переезде поезд протаранил фургон и протащил его 500 метров: погиб водитель из Беларуси
Источник материала: Tut.by
Фургон столкнулся с пассажирским поездом в гмине Граново (Польша), погиб водитель из Беларуси. Об этом
Авария произошла утром 13 февраля на железнодорожном переезде. По информации полиции, поезд врезался в грузовик, пока тот переезжал через нерегулируемый переезд, и протащил его около 500 метров.
Водителя фургона пытались реанимировать прибывшие на место аварии медики, но безуспешно. От полученных травм 48-летний белорус умер.
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Авария произошла утром 13 февраля на нерегулируемом железнодорожном переезде.
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