Так выглядит смерть: опубликованы фото коронавируса

Исследователи сфотографировали образцы вируса и клеток, взятые у инфицированного COVID-19 пациента из США, при помощи двух различных видов электронных микроскопов высокого разрешения - сканирующего и просвечивающего.





По мнению ученых, коронавирус COVID-19 внешне похож на МЕРС-CoV, который вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома на Ближнем Востоке в 2012 году.









Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей и домашних животных.





По состоянию на 14 февраля общее число зараженных COVID-19 в Китае превысило 60 тыс., скончались более 1,3 тыс. человек.





При этом среди зараженных - более 1,7 тыс. работников здравоохранения, с момента начала вспышки болезни шесть врачей скончались.