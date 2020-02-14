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Так выглядит смерть: опубликованы фото коронавируса

14.02.2020 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фото коронавируса впервые были представлены на официальном сайте лаборатории Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США 13 февраля, сообщает научный новостной портал Live Science.
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Исследователи сфотографировали образцы вируса и клеток, взятые у инфицированного COVID-19 пациента из США, при помощи двух различных видов электронных микроскопов высокого разрешения - сканирующего и просвечивающего.

По мнению ученых, коронавирус COVID-19 внешне похож на МЕРС-CoV, который вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома на Ближнем Востоке в 2012 году.


Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей и домашних животных.

По состоянию на 14 февраля общее число зараженных COVID-19 в Китае превысило 60 тыс., скончались более 1,3 тыс. человек. 

При этом среди зараженных - более 1,7 тыс. работников здравоохранения, с момента начала вспышки болезни шесть врачей скончались.
 
 
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Фото коронавируса впервые были представлены на официальном сайте лаборатории Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США 13 февраля,...
 
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