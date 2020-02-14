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Мартынов об армии: «Наша задача – из мужика сделать мужика»

14.02.2020 16:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я бы сказал, что наша задача – из мужика сделать мужика. Чтобы он соответствовал своему предназначению на земле. Если ты мужик, то будь мужиком. И когда порой говорят о том, что давайте мы, может быть, контрактную армию и так далее, что всех призываем. Здесь ответ очень простой, как я сказал.

И второе, что мы готовим мобилизационный резерв, надо научить, чтобы молодой человек умел держать оружие в руках и, если необходимость такая возникнет, он сможет защитить свою семью, прежде всего, свой дом, свою землю. Это, наверное, основное, что должны дать.   

Мартынов об армии: «Наша задача – из мужика сделать мужика»

Люди в материале: Игорь Мартынов

 
 
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». За что Альховик поблагодарил сайты, помогающие «откосить» от армии?
 
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