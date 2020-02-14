Хирург-фотограф, NaviBand, настолки. Куда сходить в выходные в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Заметили, что уже прошла уже половина февраля? Да-да, календарная зима на исходе, а у нас — традиционная подборка мероприятий, которые пройдут в Могилеве в эти выходные. Вдохновляемся!

15 февраля



Фото: pixabay.com

Что: встреча и документальный фильм , посвященные хирургу и фотографу Зиновию Шегельману. Где: областной краеведческий музей им. Романова, пл. Славы, 1. Когда: 14.00. Сколько: бесплатно.

Встреча, посвященная юбилею Зиновия Шегельмана, пройдет в формате лектория. На ней покажут документальный фильм, работы Шегельмана, выступят коллеги и знакомые художника.



Фото: предоставлено группой Naviband

Что: концерт группы NaviBand . Где: ночной клуб Cuba, улица Первомайская, 29. Когда: 17.30. Сколько: 15−20 рублей.

У белорусской группы NaviBand — масштабный тур в поддержку нового альбома. Музыканты посетят Киев, Москву, Варшаву, Вильнюс, Прагу, Берлин и областные города Беларуси. В программе — новое звучание, новые песни, и конечно же лучшие хиты.

16 февраля



Фото с сайта mafiavspb.ru

Что: настольные игры . Где: тайм-кафе «Небо», улица Ленинская, 7. Когда: 14.00 — 23.00. Сколько: по прейскуранту.

В тайм-кафе в это воскресенье можно сыграть и в «Мафию», и в любые другие настольные игры — а их в «Небе» много! Подробности тут .

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