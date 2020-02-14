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Хирург-фотограф, NaviBand, настолки. Куда сходить в выходные в Могилеве
Источник материала: Tut.by
Заметили, что уже прошла уже половина февраля? Да-да, календарная зима на исходе, а у нас — традиционная подборка мероприятий, которые пройдут в Могилеве в эти выходные. Вдохновляемся!
15 февраля
Встреча, посвященная юбилею Зиновия Шегельмана, пройдет в формате лектория. На ней покажут документальный фильм, работы Шегельмана, выступят коллеги и знакомые художника.
У белорусской группы NaviBand — масштабный тур в поддержку нового альбома. Музыканты посетят Киев, Москву, Варшаву, Вильнюс, Прагу, Берлин и областные города Беларуси. В программе — новое звучание, новые песни, и конечно же лучшие хиты.
16 февраля
В тайм-кафе в это воскресенье можно сыграть и в «Мафию», и в любые другие настольные игры — а их в «Небе» много! Подробности
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Традиционный обзор событий 15 и 16 февраля в Могилеве - тут.
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