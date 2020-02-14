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Хирург-фотограф, NaviBand, настолки. Куда сходить в выходные в Могилеве

14.02.2020 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заметили, что уже прошла уже половина февраля? Да-да, календарная зима на исходе, а у нас — традиционная подборка мероприятий, которые пройдут в Могилеве в эти выходные. Вдохновляемся!

15 февраля


Фото: pixabay.com

Что: встреча и документальный фильм, посвященные хирургу и фотографу Зиновию Шегельману.

Где: областной краеведческий музей им. Романова, пл. Славы, 1.

Когда: 14.00.

Сколько: бесплатно.

Встреча, посвященная юбилею Зиновия Шегельмана, пройдет в формате лектория. На ней покажут документальный фильм, работы Шегельмана, выступят коллеги и знакомые художника.


Фото: предоставлено группой Naviband

Что: концерт группы NaviBand.

Где: ночной клуб Cuba, улица Первомайская, 29.

Когда: 17.30.

Сколько: 15−20 рублей.

У белорусской группы NaviBand — масштабный тур в поддержку нового альбома. Музыканты посетят Киев, Москву, Варшаву, Вильнюс, Прагу, Берлин и областные города Беларуси. В программе — новое звучание, новые песни, и конечно же лучшие хиты.

16 февраля


Фото с сайта mafiavspb.ru

Что: настольные игры.

Где: тайм-кафе «Небо», улица Ленинская, 7.

Когда: 14.00 — 23.00.

Сколько: по прейскуранту.

В тайм-кафе в это воскресенье можно сыграть и в «Мафию», и в любые другие настольные игры — а их в «Небе» много! Подробности тут.

Полная афиша Могилева — кино, выставки, спектакли — на AFISHA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Lida.Info
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