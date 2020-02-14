|
Люблю тебя, папа!
14.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Праздничный выпуск «Воранаўскай газеты» к 23 февраля может украсить ваша фотография!
Присылайте трогательные и эмоциональные снимки детей с папами на адрес: voronovo77@yandex.ru или в вайбер +375 33 3100377.
Наверняка в архиве вашей семьи они найдутся!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздничный выпуск «Воранаўскай газеты» к 23 февраля может украсить ваша фотография! Присылайте трогательные и эмоциональные снимки детей с папами на адрес:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)