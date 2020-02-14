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Звезда YouTube рассказала, как в детстве столкнулась с травлей и пережила её

14.02.2020 18:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Звезда YouTube спустя десять лет рассказала, как столкнулась с травлей. Именно тогда 13-летняя Ребекка Блэк из Калифорнии стала интернет-звездой, выпустив клип на песню «Friday».  

Как сообщает Daily Mail, видео благодаря нелепому видеоряду и банальному тексту является одним из рекордсменов того времени по числу дизлайков.  

Став объектом насмешек, девушка столкнулась с волной негатива в соцсетях, а в реальности ее ждали издевательства от сверстников. Спустя почти 10 лет, 22-летняя Ребекка написала открытое письмо, адресованное более юной себе, которая находилась в глубокой депрессии, стыдилась себя и подвергалась бесконечным нападкам в школе.  

Звезда YouTube рассказала, как в детстве столкнулась с травлей и пережила её

Ребекка в соцсетях рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась после выхода клипа: «Девять лет назад я выложила в интернете музыкальный клип «Friday». Больше всего я бы хотела вернуться в те дни и поговорить с 13-летней собой, которая сильно стыдилась себя и боялась всего на свете. Или с 15-летней собой, которая столкнулась с депрессией, но это не было с кем обсудить. Поговорить с 17-летней собой, которую забрасывали едой в школе, а может с 19-летней собой, с которой отказывались работать абсолютно все продюсеры и авторы песен».  

Девушка продолжила: «Или же с позавчерашним «я», которое испытывало отвращение от собственного отражения в зеркале. Я все чаще пытаюсь напоминать себе, что каждый день предоставляет новые возможности изменить реальность и воспрянуть духом. Может показаться странным, что я решила написать об этом здесь, но честность помогает чувствовать себя лучше».  

Ребекку ждали годы полные мучений, а все из-за забавной выходки, совершенной еще ребенком. Девочка училась в средней школе, когда впервые услышала о музыкальном лейбле ARK Music Factory. Они оказывали услуги по написанию текстов песен, съемке и монтаже музыкального видео.  

Звезда YouTube рассказала, как в детстве столкнулась с травлей и пережила её
Фото: instagram.com/msrebeccablack

В компанию чаще всего обращались за помощью в создании музыкальных клипов богатые родители подростков из Лос-Анджелеса. В феврале 2011 года, всего через месяц после загрузки клипа Ребекки на YouTube-канал, он стал вирусным, а зрители начали оставлять комментарии, высмеивающие девочку.  

Со временем стало лишь хуже: девушке начали приходить угрозы физической расправы, она была вынуждена перейти на домашнее обучение из-за издевательств в школе.  

Ребекка уже рассказывала о том, через что ей пришлось пройти. В интервью певица заявила, что популярность в сети стала определяющим фактором в ее становлении. «У всех есть как хорошие, так и плохие моменты в жизни. Это в порядке вещей. Но тогда я была лишь ребенком», – заявила Ребекка.  

«Безусловно, негативная реакция повлияла на мое взросление как в хорошем, так и в плохом ключе. Из этого выросли все мои подростковые комплексы, но благодаря этому я стала тем, кто я есть. Это было очень странное приключение. Правда, не самое легкое и приятное. Я привлекла не совсем то внимание, которое хотела бы получить, будучи 13-летним подростком».  

Звезда YouTube рассказала, как в детстве столкнулась с травлей и пережила её
Фото: instagram.com/msrebeccablack

А еще в одном интервью девушка заявила, что негатив сильно ее ранил и вынудил стать более закрытым человеком.  

«Однажды я встретилась с человеком, который издевался надо мной в интернете. Он признался, что никогда даже не задумывался о том, что я могу быть таким же простым и живым человеком», – вспоминает Ребекка. «Люди все еще негативно высказываются в мой адрес, но это происходит реже. И, повзрослев, мне стало гораздо проще к этому относиться. Теперь я понимаю, что подобная ненависть говорит много о том человеке, который ее высказывает. Ведь подобным занимаются лишь те, у кого не все так гладко в жизни».  

Ребекка продолжила заниматься музыкой. Она выпускает новые треки и каверы на своем канале, на который подписаны более 1,5 миллионов человек.   

Над этим парнем смеялись в школе из-за внешности. Он вырос и утер нос обидчикам – здесь подробнее.   

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Звезда YouTube спустя десять лет рассказала, как столкнулась с травлей. Именно тогда 13-летняя Ребекка Блэк из Калифорнии стала интернет-звездой, выпустив клип на...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
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