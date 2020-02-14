Беларусские пограничники получили оборудование от Минэнерго США

Торжественная церемония прошла на пограничном посте «Наровля» с участием первого заместителя ГПК Игоря Буткевича и представителя Минэнерго США Мэтью Сика, сообщает Госпогранкомитет.





Минэнерго США предоставляет международную техническую помощь с 2013 года в рамках проекта «Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на Государственной границе Республики Беларусь». Пункты пропуска получают оборудование радиационного контроля, мобильные системы обнаружения.





Пограничный пост «Наровля» стал первым подразделением «зеленой» границы, модернизированном в рамках проекта. Пост оснащен системой дистанционного мониторинга, специально оборудованными автомобилями, тепловизорами, биноклями, оборудованием радиационного контроля, средствами индивидуальной защиты, обмундированием и снаряжением для охраны границы на зараженных территориях.



