Учёные впервые показали, как выглядит коронавирус под микроскопом

Источник материала: Новости Волковыска

Вирус COVID-19, также известный как 2019-nCoV или коронавирус, является серьезной угрозу здоровью людей.

В Китае жертвами коронавируса стали почти 1400 человек, заражены более 60 тысяч. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что новым коронавирусам может заболеть до 2/3 населения нашей планеты.

Многие микробиологи мира ищут вакцину от коронавируса, наблюдая его в микроскопы каждый день, но многие из нас до сих пор не видели, как выглядит новый вирус в реальности, а не на компьютерных рисунках.

Лаборатории Скалистых гор (RML) Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) опубликовали снимки коронавируса, сделанные с помощью просвечивающего электронного микроскопа.

Как действительно выглядит коронавирус под микроскопом





Фото выше – это раскрашенная в ложные цвета фотография, на которой изображен вирус COVID-19 (окрашен в желтый цвет), во время выхода из клетки (окрашена в синий и розовый цвета).





Изображение выше тоже было получено с помощью просвечивающего электронного микроскопа. Он не так хорош, как первый, но на этом снимке вы можете увидеть шипы на поверхности вируса, из-за которых его и прозвали коронавирусом, от слова «корона». Кстати, вирусы в семействе коронавирусов имеют небольшие различия в своем геноме, из-за чего симптомы заражения могут отличаться.





Изображение, которые вы видите выше – это результат командной работы исследователя из RML Эмми де Вит, которая предоставила вирус, микроскописта Элизабет Фишер, создавшей изображение, и отдела визуального медицинского изобразительного искусства, специалисты которого раскрасили фотографии.

Напомним, вспышка вируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген принадлежит к большой семье коронавирусов.