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Движение в центре Минска перекроют на выходные
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Информация для автомобилистов. В связи с ремонтными работами будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от проспекта Независимости до улицы Карла Маркса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Запрет начнет действовать 14 февраля с 22 часов и продлится до 17 часов 16 февраля.
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Новости Беларуси. Информация для автомобилистов. В связи с ремонтными работами будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от проспекта...
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