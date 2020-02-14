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Движение в центре Минска перекроют на выходные

14.02.2020 19:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Информация для автомобилистов. В связи с ремонтными работами будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от проспекта Независимости до улицы Карла Маркса,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение в центре Минска перекроют на выходные

Запрет начнет действовать 14 февраля с 22 часов и продлится до 17 часов 16 февраля.  

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Новости Беларуси. Информация для автомобилистов. В связи с ремонтными работами будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от проспекта...
 
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