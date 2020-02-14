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Досталось всем. Штайнмайер в Мюнхене обвинил США, Китай и РФ в эгоизме, который разрушает мировой порядок

14.02.2020 18:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии Мюнхенской конференции обвинил США, Китай и Россию в эгоцентризме, который разрушает существующую систему безопасности.

В частности, Штайнмайер раскритиковал девиз администрации Дональда Трампа «ставьте свои интересы выше чужих», пишет "Новое время".

«Создается впечатление, что каждый думая о себе, якобы может учитывать интересы остальных», — посетовал Штайнмайер.

Россию же Штайнмайер обвинил в игнорировании международного права при аннексии Крыма, а также в использовании военной силы в качестве политического инструмента.

«Результат — неопределенность и непредсказуемость», — цитирует Штайнмайера Reuters.

По словам Штайнмайера, Китай стал важным игроком в системе международных отношений благодаря своему экономическому и как следствие, политическому росту.

«В то же время, Китай избирательно принимает международное право только в тех случаях, когда это не противоречит его собственным интересам… Его действия против своих же национальных меньшинств беспокоят нас всех», — заявил Штайнмайер.

«Такое мышление и действия вредят нам всем… Если каждый обеспечивает свою безопасность за счет других, это приводит к большему недоверию, гонке вооружений и меньшей безопасности», — подытожил Штайнмайер.

Несмотря на критику политики США, федеральный президент заявил, что продолжает считать очень важным трансатлантическое сотрудничество между Вашингтоном и Европой.

14 февраля в Германии старотовала Мюнхенская международная конференция по вопросам безопасности, она продлится по 16 февраля. Конференция будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения.

На конференцию собираются около 35 руководителей государств и правительств, в том числе, президент Украины Владимир Зеленский.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира.
 
 
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии Мюнхенской конференции обвинил США, Китай и Россию в эгоцентризме, который разрушает существующую систему...
 
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