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Новости экономики за 14.02.2020

14.02.2020 18:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кредитный рейтинг белорусов будут рассчитывать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раньше учитывали данные как о действующих, так и о погашенных кредитах, займах, залогах, договорах поручительства, о просрочках платежей, возраст и место жительства.

Теперь доступнее. В Беларуси снизились ставки по кредитам

Новости экономики за 14.02.2020

Уже с 2020 года начнут учитывать информацию о займах в ломбардах и обязательствах по договорам лизинга. Также данные о картах рассрочки и овердрафтах будут учитываться на основании того, насколько человек использует кредитный лимит и как меняется остаток его фактической задолженности.

Узнать свою кредитную историю и рейтинговую оценку можно онлайн на сайте Кредитного регистра. Один раз в год это можно сделать бесплатно.

БЕЛОРУСЫ СМОГУТ ОТКРЫТЬ БАЗОВЫЙ РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ

Национальный банк Беларуси разработал проект указа Президента о внедрении базового расчетного счета для физических лиц. Они получат возможность пользоваться банковскими услугами бесплатно. Это зачисление зарплат, пенсий, снятие наличных без комиссий в инфраструктуре банка.

Новости экономики за 14.02.2020

К базовому счету намерены выпускать банковскую карточку платежной системы «Белкарт». Решение о выпуске карточек именно этой системы принято для того, чтобы ограничить определенные платежные риски, которые могут возникнуть.

КОРОНАВИРУС НАРУШИЛ ПОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ

Вспышка заболевания приведет к сокращению продаж автомобилей в Китае и нарушению поставок машин по всему миру. Это мнение экспертов международного рейтингового агентства Fitch.

Новости экономики за 14.02.2020

На Китай приходится 30% продаж по всему миру – страна является крупнейшим поставщиком новых машин. По прогнозу агентства, продажи в КНР начнут восстанавливаться в апреле и ускорятся во втором полугодии. Перебои с поставками продлятся до конца февраля или начала марта.

В Китае от коронавируса выздоровела самая пожилая пациентка

Fitch предупреждает, что в Европе сильнее всех пострадают немецкие автопроизводители: они получают чуть менее 30% прибыли от общего объема продаж в Китае.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Кредитный рейтинг белорусов будут рассчитывать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раньше учитывали данные как о...
 
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