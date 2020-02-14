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Президент: если из России не будет поставлена нефть в нужных объёмах, мы начнём отбор из транзитной трубы

14.02.2020 20:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По результатам переговоров в Сочи газ наша страна в течение 2020 года будет покупать по прежней цене –127 долларов за 1 000 кубометров. Российскую нефть по мировым ценам, как и планировали, не выплачивая премии компаниям. Будем договариваться с ними напрямую. Президент Путин поручил правительству всячески этому способствовать.

Кроме того, мы продолжим закупать сырьё из альтернативных источников и в конечном счете сможем обеспечить нефтепродуктами не только себя, но и соседние государства.  

Президент: если из России не будет поставлена нефть в нужных объёмах, мы начнём отбор из транзитной трубы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В Сочи мы договорились, что правительство России и лично замглавы Администрации – помощник Дмитрий Козак – будет контролировать этот вопрос и поможет нам договориться там, кто захочет в Беларусь поставлять. Пошел сигнал, что, если белорусы с кем-то договариваются, помогите по трубе им поставить эту нефть с России. 

Я не шантажировал никого, сказал, если с России не будет поставлена нефть в нужных объемах (это 24 миллиона тонн) межправительственное соглашение, в январе они поставили всего 500 тысяч, 1,5 миллиона недопоставили.  

Я предупредил, что мы начнем отбор из транзитной трубы.

Мы сейчас с Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) нефть и поставим по трубе. Но из трех веток нефтепровода «Дружба» мы сначала заберем одну, и уже не они будут туда продавать нефть, а мы в обратном направлении, реверсом с Гданьска поставим на Мозырь и Новополоцк нефть.   

Президент: если из России не будет поставлена нефть в нужных объёмах, мы начнём отбор из транзитной трубы

Второй – это Прибалтика, мы сейчас с ними прорабатываем эти вопросы. И тут американцы нам пообещали помочь, если у нас будет интерес, чтобы мы могли из балтийских портов поставить по трубе нефть на Новополоцк. 

Я прибалтам предлагаю: Новополоцкий завод мы его в этом году закончим модернизировать, это будет самый высокий мировой уровень, т.е. выход дизтоплива и бензина, ракетного топлива – самый высокий, что есть в мире.

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Премии мы тебе за то, что ты нам нефть по мировой цене продаешь, платить не будем»

Мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем в Мозыре и обеспечим весь прибалтийский регион. Нам не надо столько нефтепродуктов, сколько вырабатывает один наш завод, а у нас два. Поэтому мы обеспечим Прибалтику и даже часть России. Где купят, туда и продадим солярку и бензин.

Президент: если из России не будет поставлена нефть в нужных объёмах, мы начнём отбор из транзитной трубы

А южный, мозырский – тоже в этом году закончим модернизацию, он и так у нас хорош. Мы будем поставлять с Черного моря и с украинцами договариваемся. Мозырский завод может обеспечить всю Украину, мы и сейчас с этого завода продаем Украине, Беларусь часть (юг, ваш регион) и излишки продадим в Европу. Мы открыто, честно говорим об этой логистике.

Президент: если из России не будет поставлена нефть в нужных объёмах, мы начнём отбор из транзитной трубы

Когда я президенту (России – прим.ред.) об этом говорю, он у меня спросил: «Слушай, это будет дороже. Зачем?». А я говорю: «Слушай, у тебя газ качали через Беларусь и через Украину, так? Так. Ты построил «Южный поток» через Черное море, Турцию на Болгарию. И строишь «Северный поток» через Балтику в Германию. Зачем? Это десятки миллиардов долларов. Если можно через Украину и через Беларусь». Через Беларусь проблем нет, они полностью транзитируют газ и нефть туда, через Украину – проблемы. И украинцы начали ставить дополнительные условия. Он сказал: «Нет, я построю». Точно так и я тебе говорю: «Нет». Раз так, то мы будем по этим маршрутам прорабатывать альтернативные поставки нефти.

Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции

Глава государства отметил,что в Сочи обсуждали и вопрос строительства БелАЭС. Российский генподрядчик сорвал сроки. В качестве компенсации Беларусь предлагает снизить ставку по выделенному кредиту и отодвинуть сроки возврата. Если такой вариант не подходит, российской компании грозит внушительный штраф.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин

 
 
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Новости Беларуси. По результатам переговоров в Сочи газ наша страна в течение 2020 года будет покупать по прежней цене –127 долларов за 1 000 кубометров. Российскую...
 
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