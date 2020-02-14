|
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Египте
14.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Это первое государство в Африке, где обнаружена инфекция, передает РИА Новости.
Первый случай заражения
Местный минздрав заявил, что носителем инфекции является гражданин иностранного государства. Отмечается, что Египет стал первым государством в Африке, где обнаружена эта инфекция.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это первое государство в Африке, где обнаружена инфекция, передает РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте. Местный минздрав...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)