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Первый случай заражения коронавирусом выявили в Египте

14.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Первый случай заражения коронавирусом выявили в Египте

Это первое государство в Африке, где обнаружена инфекция, передает РИА Новости.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте.

Местный минздрав заявил, что носителем инфекции является гражданин иностранного государства. Отмечается, что Египет стал первым государством в Африке, где обнаружена эта инфекция.

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Это первое государство в Африке, где обнаружена инфекция, передает РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте. Местный минздрав...
 
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