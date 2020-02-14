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Брестская художница Светлана Вяль посвятила Году малой родины выставку гобеленов

14.02.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В выставочном зале Брестской детской школы изобразительных искусств имени А.А. Алонцева сегодня открылась персональная выставка гобеленов мастера народного творчества Светланы Вяль "Желание жить", передает корреспондент БЕЛТА.

Брестская художница Светлана Вяль посвятила Году малой родины выставку гобеленов

Это первая персональная выставка Светланы Вяль. Член Белорусского союза мастеров народного творчества, директор городской детской школы изобразительных искусств обычно участвовала в совместных выставках - с супругом, известным графиком Геннадием Вялем, другими брестскими художниками. А сейчас, по ее словам, решила, что пора, представив 14 февраля 14 работ, выполненных в технике ручного художественного ткачества. Свой арт-проект мастер посвятила Году малой родины.

"Гобеленом я занималась с института, но понемногу, он не был для меня основным видом творчества. Хотя, готовясь к выставке, пересчитала все сделанные в разные годы работы, оказалось не так и мало - где-то полсотни. Просто они уходили - раздавались, дарились. В последние годы я гобеленами увлеклась, мне это стало интересно", - поделилась с журналистами автор выставки.

В экспозиции представлены композиции, выполненные за последние десять лет. За каждой - месяцы труда, и во всех присутствует белорусская тема. "Летні ранак", "Чэрвеньская ноч", "Яблыні квітнеюць", "Казачная вандроўка Мікалая Селяшчука", "Самотны анёл", "Купалле", "Чаканне" - высококлассные тканые полотна проникнуты любовью к родному краю, имеют своеобразный национальный код.

Брестская художница Светлана Вяль посвятила Году малой родины выставку гобеленов

Поздравить мастера с вернисажем пришли коллеги по творческому цеху, бывшие и нынешние ученики, представители творческой интеллигенции. Поэт Николай Прокопович прочитал пронзительные стихи о родине. Депутат горсовета, председатель городской организации Белорусского союза женщин Алла Старикевич преподнесла художнице цветы со словами: "Творчество, которое мы видим здесь, разноплановое и очень интересное. И в каждую работу вложена душа".

Открытие выставки завершилось сюрпризом для гостей. Автор подарила три свои работы: гобелен "Ирисы" - брестскому хоспису, "Песня блакітнай птушкі" - музею истории города, "Музыкант" - театру кукол.

 
 
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  В выставочном зале Брестской детской школы изобразительных искусств имени А.А. Алонцева сегодня открылась персональная выставка гобеленов мастера народного...
 
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