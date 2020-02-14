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«Вам надо возвращать кредит, который вы взяли». Подробности рабочей поездки Президента в Светлогорск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 февраля в Светлогорске дан старт уникальному производству – выпуску беленой целлюлозы на местном комбинате. А это совершенно новые возможности и для города, и для предприятия, и для целой отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Производство это для Беларуси долгожданное и очень важное. Во-первых, новый продукт позволит заменить массу импортных позиций – то самое импортозамещение, о котором не раз говорил Президент. Во-вторых, с отечественной целлюлозой можно выходить на мировые рынки – сегодня на этот продукт устойчиво высокий спрос.
Уже после целлюлозно-картонного комбината Александр Лукашенко отправился еще на два предприятия, которых изначально не было в маршруте. Но нюанс в том, что накануне, здесь уже побывали и глава Администрации, и руководитель КГК. И именно такой формат эдакого пролога рабочих поездок Президента по регионам, когда еще накануне приведут, как говорится, в тонус и предприятия, и организации, будут практиковать теперь постоянно.
Но вернемся к поездке в Светлогорск: а здесь масса интересного – в том числе и предельно откровенное общение Президента с жителями города: это и то, что осталось за кадром сочинских переговоров, и популярные нынче во всем мире вопросы экологии; и, собственно, будущее отечественной бумажной промышленности.
Светлогорский район – это чуть более 80 тысяч населения, причем 70 тысяч человек живет в самом районном центре. Территория с приличным промышленным потенциалом – в регионе с десяток довольно крупных предприятий.
Екатерина Жилянина, корреспондент:
Но главное – это единственное предприятие в стране, выпускающее целлюлозу. Вот почему именно этому производству сегодня такое внимание – из целлюлозы делают различные сорта бумаги, обои, санитарно-гигиенические изделия, используют ее даже в фармацевтике.
Когда-то наша бумажная отрасль очень страдала от отсутствия собственного сырья. Было принято решение в 2010-м строить новые производственные линии по выпуску беленой целлюлозы. Заключили контракт с китайской корпорацией. В 2015-м планировали запустить производство мощностью в 400 тысяч тонн, но партнер так и не выполнил своих обязательств. Контракт с недобросовестным генподрядчиком в итоге, конечно, расторгли. Достроили собственными силами. Торжественный запуск – с участием Президента.
Теперь государству предстоит запустить многообещающий проект. Светлогорскому ЦКК вполне по силам стать локомотивом целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси. А тройка предприятий Шклов – Добруш – Светлогорск при выходе на проектные мощности может принести стране хорошие дивиденды.
В феврале месяце Президент уже побывал в Шклове и Добруше. Там тоже расположены значимые для страны инвестпроекты. Все они обсуждались на декабрьском совещании во Дворце Независимости, они фактически готовы к полноценной загрузке и эффективной работе. Так что от них ждут большой отдачи.
Самое современное оборудование позволяет выпускать качественное сырьё. А собственная мини-ТЭЦ – обеспечивать себя теплом и электричеством. Специалисты подсчитали: одно из самых эффективных направлений деревообработки – это как раз производство целлюлозы. Добавленная стоимость здесь гораздо выше, чем в других сферах. Экспорт одной тонны целлюлозы приносит в 5 раз больше валюты, чем поставки за рубеж древесины, из которой она сделана.
Но и этого недостаточно. Ведь целлюлоза по сути всего лишь сырье. Из него можно самим производить товар и продавать уже с высокой добавленной стоимостью.
При нынешнем положении дел, мы будем потреблять 100-150 тонн целлюлозы из 400. Остальное – на экспорт. А с новыми машинами за рубеж пойдёт всего 50, т.е. 350 сами превратим в качественную современную продукцию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ещё один проект – мебельное производство в свободной экономической зоне. Но здесь Президент призывает не спешить. Да, это рабочие места, но ведь резиденты вывозят товары из нашего сырья за рубеж, при этом, по сути, не пополняя казну, поскольку освобождены от налогов.
Александр Лукашенко:
Это стратегический вопрос. Хватит сюда тащить со всего мира бизнесменов, хвастаться, что у нас инвестиции.
Не надо сравнивать с IT-парком. Это суперновейшее, на это бросаются все. И чтобы их здесь удержать, конечно, этот парк мы поддерживаем, помогаем ему и прочее. Пускай работают, как работают.
Уже сегодня продукция комбината экспортируется в страны Балтии, СНГ, Евросоюза. Не так давно заключили контракт с Китаем на поставку беленой целлюлозы на сумму почти в 11 миллионов долларов. Потенциал при выходе на полную мощность впечатляет: продукция на 1 млн долларов в сутки. Но ассортимент продукции надо расширять.
Вискозная целлюлоза ляжет в основу тканей. Экологическая тара и упаковка позволит заменить пластик. А вовлечь в производственный процесс можно ещё осину с ольхой. Использовать такую древесину тоже в планах развития предприятия.
Александр Лукашенко:
Осмотрев предприятие, Президент пообщался с сотрудниками. Александру Лукашенко на память о посещении ЦКК подготовили подарок, а он в свою очередь поделился воспоминаниями, каким много лет назад запомнил Светлогорск, ответил на разные вопросы и рассказал о перспективах предприятия.
Александр Лукашенко:
Вот цель моего приезда, я хотел сам убедиться в том, как выполнено мое поручение по строительству этого комбината. Детали вы знаете, что с китайцами связавшись, они привыкли так тяп-ляп где-то, а мы жестко начали их контролировать и требовать соответствующее качество. Не нравится – до свидания.
И хорошо (это делает честь нашим специалистам), что вы сами справились с освоением мощностей этого предприятия. Молодцы, за это вам большое спасибо.
В рабочих поездках Президент давно уже не ограничивается запланированным маршрутом. Более того, теперь перед его посещением того или иного региона на место отправляются должностные лица. Они знакомятся с работой крупнейших предприятий и их проблемами. Таким образом, мобилизован весь регион, и ничто не ускользнет от внимания Президента.
Александр Лукашенко:
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Александр Лукашенко:
Наталья Кочанова:
Александр Лукашенко:
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Александр Лукашенко:
Игорь Сергеенко:
Александр Лукашенко:
Игорь Сергеенко:
Александр Лукашенко:
Игорь Сергеенко:
Светлогорский завод железобетонных изделий. У нового директора есть видение, как решить проблемы предприятия и сделать работу более продуктивной.
И ещё: навести порядок – до конца года отремонтировать помещения.
Александр Лукашенко:
Светлогорский домостроительный комбинат находится в процессе санации. Крупные проекты помогут стать на ноги. У Президента есть решение – новый цех на Светлогорском ЦКК будет возводить именно это предприятие.
Вот так многие региональные проблемы решаются прямо на месте. А районы со стабильной экономикой, с перспективами развития – это и есть основа благополучия всей страны.
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«Вам надо возвращать кредит, который вы взяли». Подробности рабочей поездки Президента в Светлогорск
Новости Беларуси. 14 февраля в Светлогорске дан старт уникальному производству – выпуску беленой целлюлозы на местном комбинате. А это совершенно новые...
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