Лукашенко отказал 4 директорам сахарных заводов в просьбе грузить навоз вместо тюрьмы

Источник материала: Виртуальный Брест

«Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно всех четверых (директоров) сахарных заводов... Вот сидят сейчас и просят: отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. А я говорю: мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите. Признались, где воровали, все поотдавали. Все, говорят, забирайте, только в тюрьму не сажайте», — сообщил сегодня Александр Лукашенко в Светлогорске.





— А кто тебя посадил в тюрьму? Ты сам себя посадил. Постоянно говорю: не тронь чужое, особенно руководитель. Если ты воруешь — какое здесь может быть предприятие? Если руководитель вор — предприятия нет, трудового коллектива нет.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко комментировал задержание директоров сахарных заводов представителям СМИ во время посещения Добрушской бумажной фабрики. Речь идет о руководителях четырех белорусских сахарных заводов – Слуцкого, Жабинковского, Скидельского и Городейского.