ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко отказал 4 директорам сахарных заводов в просьбе грузить навоз вместо тюрьмы

14.02.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

«Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно всех четверых (директоров) сахарных заводов... Вот сидят сейчас и просят: отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. А я говорю: мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите. Признались, где воровали, все поотдавали. Все, говорят, забирайте, только в тюрьму не сажайте», — сообщил сегодня Александр Лукашенко в Светлогорске.

Лукашенко отказал 4 директорам сахарных заводов в просьбе грузить навоз вместо тюрьмы

— А кто тебя посадил в тюрьму? Ты сам себя посадил. Постоянно говорю: не тронь чужое, особенно руководитель. Если ты воруешь — какое здесь может быть предприятие? Если руководитель вор — предприятия нет, трудового коллектива нет.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко комментировал задержание директоров сахарных заводов представителям СМИ во время посещения Добрушской бумажной фабрики. Речь идет о руководителях четырех белорусских сахарных заводов – Слуцкого, Жабинковского, Скидельского и Городейского.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  «Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно всех четверых (директоров) сахарных заводов... Вот сидят сейчас и просят: отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. А...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уначы ў суботу чакаецца да -6 градусаў, удзень — да +6
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика